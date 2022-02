Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

“Emoção única, muito obrigada.” Foi com poucas palavras e com uma imagem que vale um milhão delas que Dolores Aveiro anunciou ao mundo, via redes sociais, que o Papa Francisco passou a ter na sua coleção uma camisola da seleção portuguesa. E, claro, é a camisola que tem o nome do seu filho, Cristiano Ronaldo.

A imagem foi partilhada no Instagram oficial da mãe do craque português que esta quarta-feira esteve na audiência semanal do Vaticano.

Quando chegou perto do líder da Igreja Católica, Dolores Aveiro deixou-lhe a oferenda.