João Pinheiro foi nomeado para a partida de sexta-feira entre o FC Porto e o Sporting, da 22.ª jornada da I Liga, anunciou esta quarta-feira o Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

No Estádio do Dragão, no Porto, o árbitro da associação de Braga vai ser auxiliado por Tiago Costa e Luciano Maia, enquanto Luís Godinho será o videoárbitro.

O FC Porto, que lidera a I Liga com seis pontos de avanço sobre o Sporting, recebe os “leões” na sexta-feira, numa partida com início marcado para as 20h15.