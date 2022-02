O britânico Lando Norris renovou contrato com a equipa de Fórmula 1 da McLaren até 2025, anunciou esta quarta-feira o piloto, numa conferência de imprensa virtual.

“É aqui que quero estar, onde quero ganhar corridas, pódios e o campeonato“, disse Lando Norris, de 22 anos, que chegou à McLaren em 2017, como piloto de reserva, e se estreou no Mundial de F1 em 2019.

