Surgiu mais um escândalo no Ajax, equipa que defrontará o Benfica nos oitavos de final da Liga dos Campeões. O médio de 20 anos, Donny Warmerdam, que joga atualmente nas camadas jovens do emblema holandês, é acusado de violar uma jovem de 19 anos numa festa há seis meses.

De acordo com o canal de Youtube Roddle Talk, Donny Warmerdam começou a conversar com uma jovem na internet, tendo-se encontrado presencialmente, pela primeira vez, numa festa, na qual se beijaram.

Apesar de a jovem ter dito “claramente” que se queria ficar pelos beijos, o jogador do Ajax tê-la-á levado para outra divisão no local e forçado a relação sexual. Durante o ato, a jovem terá conseguido fugir e terá deixado a festa.

A jovem já apresentou queixa à polícia e já veio a público anunciar que tem provas do sucedido, alegando também que há testemunhas que a viram a sair do local da festa a chorar. Além disso, a alegada vítima sinaliza que existem câmaras de videovigilância que registaram os dois juntos.

Até ao momento, o Ajax ainda não prestou quaisquer declarações sobre o sucedido.

Recentemente, a equipa holandesa também se viu no meio de outro escândalo. O ex-diretor desportivo Marc Overmars, ex-jogador do Ajax e do Barcelona, foi acusado de assediar sexualmente várias trabalhadoras do clube. “Estou envergonhado. Infelizmente, não me dei conta de que estava a cruzar linha”, confessou o antigo dirigente, pedindo desculpa pelo que fez.