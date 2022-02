O número de casos de lepra registados oficialmente em Moçambique aumentou no último ano, totalizando 3.135, mais 52 casos do que em 2020, anunciaram esta quarta-feira as autoridades de saúde.

A doença é considerada endémica em 66 dos 161 distritos do país, apesar de ter sido declarada erradicada em 2008, sendo que as províncias de Nampula e Cabo Delgado, no norte, e Zambézia, no centro, concentram 80% dos casos, anunciou a vice-ministra da Saúde, Lídia Cardoso, citada pelo jornal Notícias.

A governante assinalou que a atual incidência de lepra em Moçambique pode minar o compromisso do Governo de atingir a meta de “zero infeções, zero deformidades e zero discriminação”, apontadas para 2030.

“O cumprimento da meta estabelecida para 2030 está assente em cinco pilares estratégicos, a saber: quimioterapia massiva, manejo de casos, controlo vetorial, disponibilidade de água, saneamento, higiene e educação e manejo de doenças transmitidas por animais”, acrescentou.

Moçambique foi declarado livre da doença em 2008, altura em que registava uma taxa de menos de um caso por cada 10 mil habitantes – critério usado para que se declare a eliminação da lepra -, no entanto, foram assinalados posteriormente distritos onde a doença é endémica

A lepra é uma doença infecciosa transmitida por uma bactéria através da saliva e que afeta a pele e os nervos, levando à perda de sensibilidade e deformação de diferentes partes do corpo humano.