A Câmara do Porto confirmou esta quarta-feira que a vereadora com o pelouro dos Transportes, Cristina Pimentel, vai suspender o mandato para se candidatar à presidência do conselho de administração da Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP).

O lugar da vereadora no executivo será ocupado pelo antigo vereador da Habitação, Fernando Paulo, que não foi eleito nas últimas eleições autárquicas. Ao mesmo tempo, será atribuído um pelouro à antiga vereadora socialista Catarina Santos Cunha, que em novembro assumiu o estatuto de independente no executivo.

Com a promoção da ex-socialista a vereadora, Rui Moreira garante maioria no executivo da Câmara do Porto e assegura que o acordo com o PSD é para manter.

O movimento de Moreira — “Porto, o Nosso Movimento” –, o CDS, a Iniciativa Liberal, o Bloco de Esquerda e o PS já reagiram à remodelação no executivo. Enquanto uns acreditam que a escolha de Catarina Santos Cunha já era esperada, outros consideram que a atribuição do pelouro torna o executivo de Rui Moreira numa “maioria absoluta de secretaria”.

Movimento de Moreira diz que remodelação no executivo “em nada belisca” acordo com PSD

O presidente do “Porto, o Nosso Movimento”, Francisco Ramos, afirmou esta quarta-feira que a remodelação no executivo da Câmara do Porto “em nada belisca” o acordo de governação estabelecido com o PSD, o qual tenciona “cumprir até ao fim”.

“Da nossa parte, como foi dito pelo presidente Rui Moreira, esta mexida no executivo em nada belisca o acordo que temos com o PSD”, afirmou Francisco Ramos.

Em declarações à Lusa, o presidente do movimento independente de Rui Moreira salientou que o acordo com o PSD é válido por quatro anos e tem “corrido de forma exemplar”.

“Estamos muito satisfeitos com o acordo e o PSD também. Da nossa parte, nada muda relativamente a isso. O acordo é claro e da nossa parte tencionamos cumprir o acordo até ao fim e o PSD também”, acrescentou.

Francisco Ramos disse ser com “naturalidade” que o movimento encara a suspensão do mandato por parte de Cristina Pimentel e consequentemente, a entrada de Fernando Paulo, o qual tem “uma enorme experiência e conhecimento relativamente à vida autárquica”.

É também com “naturalidade” que o movimento vê a atribuição de um pelouro a Catarina Santos Cunha, considerando que a vereadora tem “tomado posições em consonância com as propostas apresentadas para a cidade”.

“Parece-nos bem que, estando a Catarina Santos Cunha disponível para fazer parte desta equipa, e em consonância com o nosso programa e propostas, é muito bem-vinda”, acrescentou.

CDS e IL acreditam que remodelação no executivo não mudará projeto para o Porto

A presidente da concelhia do Porto do CDS-PP, Isabel Menéres, e o coordenador da Iniciativa Liberal (IL) no Porto, Pedro Schuller, afirmaram esta quarta-feira que a remodelação no executivo “não muda o projeto” que o movimento tem para a cidade.

Em declarações à Lusa, a presidente da concelhia do Porto do CDS-PP afirmou que a comissão política do partido vai reunir quando tiver “todos os elementos”, nomeadamente, a distribuição de pelouros.

“Temos de avaliar o que significa [a atribuição de um pelouro à antiga vereadora socialista], mas estamos em crer que não vai ter implicações no projeto que o Movimento tem para a cidade”, afirmou Isabel Menéres, dizendo ter “orgulho” de integrar o projeto liderado pelo independente Rui Moreira, o qual designou de “projeto não socialista”.

“O CDS-PP por princípio não se revê em políticas socialistas”, acrescentou.

Também ouvido pela Lusa, o coordenador da Iniciativa Liberal no Porto salientou que a atribuição de pelouros à antiga vereadora socialista em “nada altera” o projeto político para a cidade do Porto.

“Do ponto de vista pragmático a obtenção de maioria é interessante para a persecução de um projeto político que em nada se alterou e continua a merecer o nosso apoio”, acrescentou Pedro Schuller, também vogal da comissão executiva da IL.

À Lusa, Pedro Schuller disse ainda que a IL “sempre afirmou” que não estaria disponível para apoiar “uma solução cujo acordo governativo passe por qualquer outro partido com representação na autarquia, para além do que está neste momento em vigor”.

BE diz que remodelação torna executivo do Porto numa “maioria de secretaria”

O vereador do BE da Câmara do Porto, Sérgio Aires, afirmou esta quarta-feira que a atribuição de um pelouro à antiga vereadora socialista torna o executivo do presidente da autarquia, o independente Rui Moreira, “numa maioria de secretaria”.

Ouvido pela Lusa, o vereador do BE, Sérgio Aires, afirmou que a atribuição de um pelouro à a Catarina Santos Cunha torna o executivo de Rui Moreira numa “maioria absoluta de secretaria”.

“Logo a seguir às eleições [autárquicas], o PSD faz um acordo, deixa de ser oposição e, mais estranhamente ainda, uma vereadora eleita pelo PS passa, em questão de horas, para vereadora independente e depois integra o executivo, tornando a maioria de Rui Moreira uma maioria absoluta de secretaria que não respeita em nada a decisão dos portuenses”, salientou.

O bloquista lembrou ainda que nas eleições autárquicas houve “uma retirada da maioria absoluta de Rui Moreira” e que as reivindicações do BE, nomeadamente, a “falta de uma oposição” continuam a manter-se.

Atribuição de pelouro a ex-vereadora socialista no Porto era “algo já esperado”, afirma o PS

O vereador do PS da Câmara do Porto, Tiago Barbosa Ribeiro, disse esta quarta-feira que a intenção do presidente da câmara atribuir um pelouro à antiga vereadora socialista era “algo já esperado”, considerando que são decisões que fazem parte da “natureza humana” e não de análise política.

Em resposta escrita enviada à agência Lusa, o vereador do PS, Tiago Barbosa Ribeiro, afirmou que a atribuição de um pelouro à ex-vereadora socialista “era algo esperado desde a desvinculação uns dias após as eleições, sem nenhum fundamento”.

“Todos percebemos o que se passou. São coisas que fazem parte da natureza humana, mas que não são matéria de análise política”, referiu.

Antiga vereadora socialista “honrada” por assumir pelouro no executivo do Porto

A antiga vereadora socialista Catarina Santos Cunha, que assumiu o estatuto de independente no executivo da Câmara do Porto em novembro, afirmou estar “honrada” com o convite do presidente, o independente Rui Moreira, para tutelar um pelouro.

Em declarações à agência Lusa, Catarina Santos Cunha, afirmou estar “feliz e honrada” com o convite feito pelo independente Rui Moreira para tutelar um pelouro no executivo.

“Deixa-me muito satisfeita, foi por isto que me candidatei, pela minha cidade, pelo Porto. Vejo aqui a oportunidade, que sempre quis ter, que era trabalhar pela minha cidade. Este convite honra-me imenso”, salientou.

