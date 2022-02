Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Os Jogos Olímpicos são um evento que reúne os melhores atletas do mundo para competirem pelo ouro. Um ambiente de hostilidade entre adversários, poderia, naturalmente, supor-se.

O casal composto pela belga Kim Meylemans e pela brasileira Nicole Silveira, contudo, prova exatamente o contrário, uma vez que ambas vão disputar uma posição na competição de skeleton dos Jogos Olímpicos de Inverno, em Pequim.

Na competição, que terá lugar esta quinta-feira, dia 10, as duas atletas, que se conheceram há alguns anos, segundo a NBC, num evento de skeleton, vão competir pelo ouro da modalidade.

Apenas este Natal o casal assumiu o relacionamento, depois de uma foto publicada pela atleta brasileira na rede social Instagram, onde ambas partilhavam um beijo debaixo de um ramo de azevinho, chapéus de “mãe-Natal” incluídos para comemorar a festividade.

Acho que as pessoas pensam sempre que é uma competição entre as duas, mas o skeleton é um desporto onde essencialmente corremos contra o relógio”, explicou Kim Meylemans à revista Today. “Não é como se estivéssemos em linha uma contra a outra, ou como se entrássemos num ringue para lutar uma contra a outra. Acho que é pouco realista pensar que somos, de facto, inimigas.”

Além disso, como explicou Nicole Silveira, uma vez que as atletas são praticamente as únicas a representar as suas nações no Jogos Olímpicos de Inverno, acabam por depender muito uma da outra.

Temos tendência em contactar as pessoas para nos darem algum apoio porque não temos uma grande equipa que alguns países têm. Por isso acho que podemos também ajudar-nos uma à outra nesse sentido”, explicou Nicole Silveira.

Durante o decorrer dos Jogos de Pequim, as atletas não podem juntas na Vila Olímpica, uma vez que o protocolo das regras da Covid-19 não permite que atletas de países diferentes estejam em contacto.

No início do mês, Kim Meylemans foi sujeita a um isolamento após testar positivo à Covid-19 na chegada à China. A atleta teve de apresentar vários testes negativos para poder sair do isolamento, conta o The Guardian.

Na quarta-feira, dia 2, Kim pensou que uma ambulância a tivesse ido buscar para a levar à Vila Olímpica, mas a atleta teve de fazer um apelo por ajuda nas redes sociais depois de ser levada para outras instalações onde lhe disseram que teria de ficar em isolamento por mais 14 dias, colocando em causa a sua participação nos Jogos Olímpicos.

Depois de uma intervenção do Comité Olímpico Internacional, a atleta pôde permanecer num quarto isolada na Vila Olímpica, onde pôde realizar treinos individuais, e irá participar na competição de skeleton.