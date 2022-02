Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Um britânico foi preso por ser suspeito de violar uma mulher de 40 anos, também britânica, durante um voo de New Jersey para Londres. A violação terá ocorrido na classe executiva enquanto os outros passageiros dormiam, no dia 31 de janeiro.

Uma fonte não identificada contou ao The Sun que a vítima estava “perturbada” e denunciou a situação aos hospedeiros, que transmitiram as alegações à polícia. No momento da aterragem, as autoridades já estavam no aeroporto de Heathrow e, logo após as 6h30, entraram no avião.

“A polícia levou o caso muito a sério e os especialistas forenses realizaram um exame minucioso na área do avião onde foi dito ter acontecido [a violação]”, relatou ainda. O homem foi detido e, já na esquadra da polícia de Heathrow, os inspetores recolheram as suas impressões digitais. Mais tarde, foi libertado sob fiança. Enquanto as investigações prosseguem, a mulher está a ter apoio especializado.

Os dois não se conheceriam antes de embarcarem no avião. Uma testemunha disse que o par foi visto “a falar e a beber” durante o voo.

O The Independent tentou contactar a companhia aérea United Airlines para obter uma reação, mas sem sucesso.