O norte-americano Josh Neuman, skater e estrela das redes sociais em ascensão, é uma das vítimas do acidente de avião que vitimou quatro pessoas na Islândia, confirmaram as autoridades locais.

O avião, um Cessna 172, desapareceu do radar dos controladores na passada quinta-feira, sem emitir sinal de socorro. Foi encontrado três dias depois, no lago Thingvallavatn, o segundo maior da Islândia, a cerca de 50 quilómetros da capital, Reiquiavique, por uma equipa de resgate composta por mais de mil membros da Organização Islandesa de Busca e Resgate, que usaram um submarino remoto e um sonar

Além de Neuman, de 22 anos, as autoridades confirmaram a morte do piloto, Haraldur Diego, de 49 anos; da paraquedista e influenciadora de viagens Nicola Bellavi, de 32 anos; e do gestor de patrocínios da marca de roupa belga Suspicious Antwerp, Tim Alings, de 27 anos.

De acordo com a polícia islandesa, os corpos das vítimas foram encontrados no domingo, fundo do lago, a 37 metros de profundidade. As más condições climatéricas impediram inicialmente a recuperação dos corpos e obrigaram as autoridades a suspender a operação até que o tempo melhorasse, porque não era possível garantir a segurança dos mergulhadores.

Desconhece-se, por enquanto, a causa do acidente.

Além de atleta, o norte-americano tinha uma forte presença no mundo digital, onde partilhava vídeos mostrando as suas acrobacias. Neuman foi responsável pela produção de alguns dos mais populares vídeos de skate de sempre, lembra o jornal The Guardian. Tinha 1,19 milhões de subscritores no Youtube e 172 mil seguidores no Instagram.

O jovem tinha viajado até à Islândia para uma colaboração com a Suspicious Antwerp, que emitiu uma mensagem de condolências no seu site, temporariamente suspenso.

“A perda dos nossos amigos chegados deixou toda a gente na Suspicious Antwerp de luto. Queremos expressar a nossa imensa gratidão a toda a gente pelo apoio, condolências e amor. Enviamos a mesma gratidão aos serviços de emergência, voluntários e muitos outros”, pode ler-se no site da marca.

Bram Boriau, porta-voz da Suspicious Antwerp, disse à agência de notícias Associated Press que o objetivo do voo era captar imagens da paisagem islandesa. “Todas as pessoas presentes eram extremamente apaixonadas por viagens e criação de conteúdos, daí que estes temas fossem o principal foco da viagem”, afirmou.