Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Steve Bannon comparou a famosa descida de Donald Trump pelas escadas rolantes, quando anunciou a candidatura à Casa Branca, ao filme de propaganda nazi “Triumph of the Will”, de Leni Riefenstahl, de acordo com um livro publicado na terça-feira.

“Insurgency: How Republicans Lost Their Party and Got Everything They Ever Wanted” (“Insurgência: Como os Republicanos Perderam o Seu Partido e Conseguiram Tudo o que Sempre Quiseram”, tradução livre), do jornalista Jeremy W. Peters, revela que o antigo diretor de campanha, que se tornou depois conselheiro do Presidente, invocou repetidamente Hitler em conversas com Donald Trump.

No livro, Bannon é citado, dizendo que “Trump não venceu 2016… Hillary Clinton perdeu”. Queixou-se também de, durante as eleições de 2020, os conselheiros do Presidente lhe mostrarem sondagens falsas, que escondiam a vantagem de Biden, para evitar terem de lidar com a fúria de Trump. “É como mostrarem ao Hitler divisões blindadas falsas, quando o Reichstag está a arder”, comentou, de acordo com o livro, citado pelo jornal The Guardian.

Bannon, que chegou ele próprio a fazer documentários, faz a comparação a Riefenstahl ao falar sobre o anúncio de candidatura de Trump, em 2015. Riefenstahl ficou conhecida pelo filme “Triumph of the Will” (“O Triunfo da Vontade”, em português), sobre Hitler. O filme é centrado no Congresso do Partido Nazi em Nuremberga, em 1934.

Quando Trump desceu as escadas rolantes o filme imediatamente veio à memória de Bannon, descreve Peters. “O ‘Triunfo’ abre com uma imagem do avião de Hitler a sobrevoar Nuremberga e a começar a descer por entre as nuvens. Quando aterra num campo, uma enorme multidão que se juntou para saudar o líder regozija-se. Hitler sorri, enquanto absorve a adulação. Bannon pensou que a entrada de Trump era surpreendentemente semelhante, e que estava a testemunhar alguém com uma espantosa aptidão para manipular a perceção pública”, descreve Peters.