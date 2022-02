Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

(Em atualização)

A taxa de desemprego no total do ano de 2021 fixou-se em 6,6%, o mesmo valor de 2019 (o último ano sem pandemia) e uma redução face aos 7% de 2020, segundo os dados revelados esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Já no último trimestre do ano, a taxa de desemprego subiu ligeiramente face aos três meses anteriores, do verão: o INE estima que tenha ficado em 6,3% entre outubro e dezembro, mais 0,2 pontos percentuais do que entre julho e setembro, mas menos 1 ponto percentual do que no mesmo período do ano anterior.