Um estudante de doutoramento da Universidade Ca’ Foscari, em Veneza (Itália), Marcello Bolognari, encontrou evidências que revelam que Marco Polo teve uma filha fora do casamento. Já existiam “pistas” de Agnese noutros documentos da família do conhecido explorador, mas o seu testamento, recentemente descoberto no arquivo estatal de Veneza, fornece fortes fundamentos de que Polo era o seu pai.

Sabemos com certeza que ele teve três filhas e este documento reflete que provavelmente teve outra filha de um relacionamento anterior”, sublinha o investigador ao The Guardian. “Não sabemos se ele foi casado antes [de casar com mãe das outras três filhas] ou se a criança é fruto de um caso amoroso”.

O testamento, escrito a 7 de julho de 1319, mostra que Agnese, que morreu com pouco mais de 20 anos, confiou ao pai a entrega do documento ao padre Pietro Pagano, na igreja de San Felice no bairro San Giovanni Grisostomo. Este gesto prova que Polo sabia da sua existência e que os dois tinham “uma relação forte”, acrescenta Bolognari. Aliás, o testamento retrata “uma vida familiar íntima e afetuosa”.

Agnese não menciona o nome da mãe, o que Bolognari acredita ser sinal de que já teria morrido.

Acredita-se que esta filha de Polo tenha nascido entre 1295, o ano em que o explorador regressou à cidade flutuante depois de mais de duas décadas a viajar pela Ásia, e 1298, altura em que foi preso em Génova por causa do envolvimento num conflito naval entre as duas cidades.

O escritor de um dos primeiros bestsellers do mundo esteve preso um ano antes de voltar a Veneza e casar com Donata Badoer, com quem teve outras três filhas: Fantina, Bellela e Moreta. Morreu em 1324.