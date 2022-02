Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Donald Trump considera que Joe Rogan deve parar de pedir desculpa pelo seu podcast, o The Joe Rogan Experience.

“Joe Rogan é um tipo interessante e popular, mas ele tem de parar de pedir desculpa às notícias falsas e aos maníacos e lunáticos da esquerda radical”, declarou o ex-Presidente norte-americano num comunicado emitido na segunda-feira à noite.

“De quantas formas é que podes dizer que estás arrependido? Joe, simplesmente faz aquilo que fazes tão bem e não deixes os outros fazerem-te parecer fraco e assustado. Tu não és assim e nunca serás assim!”, afirmou Trump, dirigindo-se diretamente ao autor do The Joe Rogan Experience.

Depois de pressões de vários artistas, como Neil Young ou Joni Mitchell, que acusaram Rogan de espalhar notícias falsas sobre a pandemia e de fazer comentários anti-vacina, o Spotify removeu no domingo mais de 110 episódios do podcast do comediante, depois de este ter utilizado um termo que é considerado racista.

Em causa está um vídeo partilhado no Instagram pela cantora India Arie, uma das várias artistas que fez boicote ao Spotify por a plataforma permitir o podcast de Rogan, com vários excertos que mostram o comediante a usar o termo. Rogan pediu desculpa num vídeo divulgado na mesma rede social, descrevendo a situação como lamentável e vergonhosa.

Joe Rogan voltou a abordar o assunto no mais recente episódio do The Joe Rogan Experience, divulgado esta terça-feira. De acordo com o Daily Mail, Rogan sugeriu que o vídeo foi divulgado com objetivos políticos, admitindo que preferia que não tivesse sido divulgado.