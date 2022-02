Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Comissão Europeia revelou esta quarta-feira o Relatório da Coesão, um documento que tem de apresentar de três em três anos sobre a coesão social, económica e territorial da UE, olhando para indicadores desde o emprego, a educação, a acessibilidade ou a demografia. E se há passos positivos reconhecidos por Bruxelas, também há tendências que continuam a preocupar. Uma delas pertence ao capítulo do emprego: diz o relatório que as taxas de emprego estão “mais altas do que nunca”, mas “as disparidades regionais mantêm-se elevadas”. Aliás, a disparidade das taxas de emprego e de desemprego entre as várias regiões da UE ainda estava, no primeiro ano da pandemia, acima do que se verificava antes da última crise.

Segundo o relatório, em 2020, “as disparidades [na taxa de emprego e desemprego] foram maiores do que em 2008”, no início da última crise. Numa nota divulgada com o relatório, a Comissão vai mais longe na explicação, e conclui mesmo que “nem todas as regiões recuperaram totalmente” da crise económica, pelo que “as disparidades regionais ainda estão mais elevadas do que antes da crise económica“. “Nas regiões menos desenvolvidas, as taxas de emprego estão 10 pontos percentuais abaixo do que nas regiões mais desenvolvidas.”

Apesar destas dinâmicas do emprego, o oitavo relatório conclui que os investimentos que foram financiados pelas políticas de coesão levaram a uma redução de 3,5% na lacuna entre o PIB per capita das regiões 10% menos desenvolvidas e das regiões 10% mais desenvolvidas.

Comissão alerta para a “armadilha do desenvolvimento” — na qual Portugal caiu

Numa conferência de imprensa esta quarta-feira, a comissária europeia da coesão e reformas, Elisa Ferreira, que tem a pasta dos fundos europeus, chamou a atenção para o que disse ser uma “armadilha de desenvolvimento” que apanha regiões “menos desenvolvidas e de rendimento médio”, especialmente no sul e sudoeste europeu. Elisa Ferreira não se referiu especificamente a Portugal, mas o relatório da Coesão aponta o país como um dos que estão incluídos nessa armadilha por terem uma “estagnação” do dinamismo económico ou por terem passado por “longos períodos de crescimento do PIB, produtividade e emprego abaixo da média por causa do desaparecimento de indústrias que costumavam ser a sua principal fonte de riqueza”, lê-se. Essas regiões são caraterizadas pelo “baixo custo de capital e mão de obra, e por serem menos inovadoras ou produtivas do que as regiões desenvolvidas”.

O cenário é de uma Europa que continua a várias velocidades. “Desde 2001, as regiões menos desenvolvidas da Europa de leste têm recuperado com o resto da UE, levando a uma redução substancial das diferenças entres os PIB per capita. Ao mesmo tempo, porém, muitas regiões de rendimento intermédio ou menos desenvolvidas, especialmente no sul e no sudoeste, estão a sofrer de estagnação económica ou declínio. Muitas foram atingidas pela crise económica e financeira de 2008 e estão a ter dificuldade em recuperar desde então“, refere o documento.

Na intervenção desta quarta-feira, Elisa Ferreira estimou que o PIB per capital das regiões menos desenvolvidas suba 5% em 2023 “por via do investimento das políticas de coesão dos últimos sete anos”. Mas também salientou que “muitas regiões menos desenvolvidas ou de rendimentos intermédios, especialmente no sul e no sudoeste europeu, estão a estagnar ou a ficar para trás”. E questionou: “Pode o modelo europeu ser bem sucedido com uma armadilha de desenvolvimento em que as regiões pobres convergem até certo ponto, mas não além disso e depois param?”

Questionada sobre o caso português, Elisa Ferreira defendeu que os países do sul depois de verem “supridas as primeiras deficiências estruturais de investimento”, nomeadamente em estradas, redes de saneamento básico e infraestruturas, acabam por cair numa espécie de “alçapão de crescimento” e quando atingem níveis de rendimento per capita de 75% da média europeia, estagnam. “Tem de haver bastante mais reflexão e sofisticação nas estratégias de desenvolvimento”, pede.

Sul da Europa foi a região que mais empregos perdeu

O relatório procura também traçar os efeitos da pandemia no mercado de trabalho e sublinha como o setor do turismo foi o mais afetado, com o número de dormidas a cair abruptamente — a queda chegou aos 90% nos meses a seguir a março de 2020. As dormidas de turistas internacionais foram as mais afetadas, mantendo-se “extremamente baixas” durante 2020 e a primeira metade de 2021. “O impacto económico da pandemia foi maior nas regiões do sul com uma economia mais dependente do turismo e serviços de proximidade”, aponta a Comissão.

Ainda assim, o relatório destaca que o impacto da pandemia no mercado de trabalho foi “muito mais limitado devido às ajudas de retenção do emprego [como as do tipo lay-off]” que foram colocadas no terreno logo no início da pandemia. “A taxa de desemprego da UE apenas subiu 0,5 p.p. entre dezembro de 2019 e junho de 2021, de 6,6% para 7,1%, com um pico de 7,7% em setembro de 2020. Em contraste, nos EUA, que não recorreram tanto às ajudas de retenção do emprego, a taxa de desemprego duplicou de 3% para 6% entre dezembro de 2019 e junho 2021, com um pico de 14% em abril de 2020″.

As ajudas não foram, no entanto, suficientes para impedir a destruição de três milhões de empregos na UE (menos 1,5% entre 2019 e 2020). Foi o sul da Europa que mais postos de trabalho perdeu (2,7%), enquanto que a redução na Europa de leste foi mais suave (1,2%), e muito menor no noroeste europeu (0,9%). “O emprego começou a recuperar no segundo trimestre de 2021, mas ainda não atingiu os níveis de 2019”, frisa a Comissão.

Excesso de mortalidade teve maior peso nos países menos desenvolvidos

A pandemia também evidenciou desigualdades ao nível do excesso e mortalidade, que foi mais evidente nas regiões menos desenvolvidas. “Apesar de a primeira onda ter afetado primeiramente as regiões do noroeste e do sul [Itália, Espanha, França, Bélgica e Países Baixos], as ondas seguintes levaram a uma maior mortalidade nas regiões de leste [Polónia, Bulgária, Eslovénia, República Checa, Roménia e Hungria]”, refere o documento.

As regiões menos desenvolvidas registaram uma taxa de mortalidade em excesso de 17%, em comparação com as regiões de transição (11%) e as mais desenvolvidas (12%).

Entre março de 2020 e julho de 2021, a pandemia levou a um excesso de mortalidade de cerca de 872.000 óbitos. Ou seja, em comparação com os cinco anos anteriores, o número de mortes desde o início da pandemia foi 13% superior, o que inclui mortes relacionadas com a Covid-19 e as causadas indiretamente pela saturação da capacidade hospitalar.