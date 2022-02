Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Na sua 25.ª edição, “Os Melhores do Ano”, prémios anuais atribuídos pela Revista de Vinhos, distinguiram um conjunto de personalidades e projetos ligados ao vinho, a começar por José Roquette, do Esporão, que recebeu o “Prémio Homenagem”. O enólogo António Ventura, a comemorar 40 anos de enologia, foi eleito a “Personalidade do Ano no Vinho”, o espumante bairradino Nossa Solera Desde 2001 Extra Bruto, com a assinatura de Filipa Pato e William Wouters, foi considerado o “Vinho do Ano”, e a Quinta do Monte d’Oiro, na região demarcada de Lisboa, o “Produtor do Ano”.

Numa cerimónia presencial, embora limitada por causa da pandemia, contando apenas com a presença dos vencedores, outros nomes foram distinguidos: ei-los, Vieira de Sousa, que venceu na categoria “Produtor de Vinhos Fortificados do Ano”, Herdade Aldeia de Cima, considerada “Produtor Revelação do Ano”, Murganheira, tida como a “Empresa do Ano”, Nuno Mira do Ó, responsável dos vinhos Druida, como “Enólogo do Ano”, e ainda Anna Jorgensen, jovem produtora à frente dos destinos da alentejana Cortes de Cima, distinguida como “Enólogo Revelação do Ano”. O projeto Cabeça de Toiro, vinho do Tejo, conquistou o título “Marca do Ano”.

À lista de distinções, com organização da publicação especializada detida pelo grupo Essência do Vinho, acrescentam-se ainda Ricardo Rodrigues, sommelier no The Ocean, restaurante com duas estrelas Michelin, enquanto “Sommelier/Wine Director do Ano”, a Garrafeira Imperial, em Lisboa, vencedora do título “Loja/Garrafeira do Ano”, e ainda o vinho do Porto tónico em lata Offley Porto Clink, considerado a “Inovação/Investigação do Ano”. Já a Garcias foi premiada enquanto “Distribuidor do Ano”.

Com a atenção voltada para o sector do turismo no vinho, destaque para a duriense Quinta da Pacheca, vencedora do prémio “Enoturismo do Ano”. Já o “Destino Gastronómico do Ano” recaiu sobre Ponte de Lima.

No comunicado enviado às redações, é ainda destacado o nome de Miguel Guedes de Sousa, eleito “Personalidade do Ano na Gastronomia” pelos espaços de restauração JNcQuoi Avenida e JNcQuoi Ásia, ambos em Lisboa. Já o portuense Vila Foz é o “Restaurante do Ano”, e o Il Gallo d´Oro, inserido no hotel Porto Bay, no Funchal, tem o “Serviço de Vinhos do Ano”. Alexandre Silva, do estrela Michelin Loco e de O Fogo, foi considerado “Chefe de Cozinha do Ano” e Tiago Penão, do asiático Kappo, em Cascais, o “Chefe Revelação do Ano”.

O prémio “Produtor Artesanal no Ano” foi para a UNIQUEIJO – União de Cooperativas Agrícola da Ilha de São Jorge, nos Açores. E a “Personalidade do Ano no Brasil” é, nesta edição, Adolar Hermann da importadora Decanter Vinhos Finos.