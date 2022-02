Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Já é conhecida a causa de morte do ator e humorista Bob Saget, que foi voz e narrador da série “How I Met Your Mother” e que foi encontrado morto há um mês, com 65 anos.

O ator morreu vítima de um traumatismo fatal na cabeça. Este ocorreu depois de ter batido com a parte de trás da cabeça “em algo”, de acordo com um comunicado publicado pela família que cita conclusões de uma investigação das autoridades. Bob Saget chegou a ir dormir pensando que a lesão era de somenos importância e acabou por ser encontrado morto na manhã seguinte.

No comunicado da família, citado pela publicação digital Deadline, lê-se também um agradecimento aos fãs do ator pelas “incríveis demonstrações de amor” pelo seu trabalho: “Foram um grande conforto para nós e por elas estamos eternamente gratos”. E detalha-se exatamente quais foram as conclusões das investigações à morte:

Agora que temos as conclusões finais da investigação das autoridades, sentimos que é justo que os fãs as descubram por nós. As autoridades determinaram que o Bob morreu de um traumatismo na cabeça. Concluíram que bateu acidentalmente com a parte de trás da cabeça em algo, achou que não era nada e foi dormir. Não houve álcool ou drogas envolvidas”, lê-se.

O ator foi encontrado morto em janeiro, num hotel em Orlando, cidade do estado da Flórida. Antes de ter sido a voz de “How I Met Your Mother”, série traduzida para português com o título “Foi Assim que Aconteceu”, ascendeu à fama no final dos anos 80 como protagonista da série “Full House”, onde interpretava um pai viúvo com três filhas.

Poucas horas antes de morrer, o próprio ator tinha colocado uma mensagem no Twitter onde se dizia muito feliz pelo espetáculo ao vivo que tinha acabado de dar em Jacksonville, também na Flórida.