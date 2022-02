Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Os aumentos salariais de 2022 da Altice vão chegar em fevereiro a todos os trabalhadores. É que alguns sindicatos não tinham feito o acordo com a empresa e os seus associados não receberam em janeiro o aumento de 15 euros.

Agora foi alcançado o acordo com os restantes sindicatos que tinham pedido a intermediação do Ministério do Trabalho. E o aumento vai chegar, em fevereiro, a todos os trabalhadores. Ainda assim a frente sindical — que não tinha aceitado a proposta da Altice em janeiro — diz que o acordo dos restantes sindicatos condicionou as alterações salariais.

“Sem resistir e honrar a luta dos trabalhadores despedidos no despedimento coletivo de 203 trabalhadores da Altice Portugal no dia 31 de outubro de 2021, despedimento inqualificável, imoral e injusto, e sem olhar para o aumento preocupante da inflação no final de 2021 e nas previsões para 2022, o tal conjunto de sindicatos que não representam 1.000 trabalhadores no ativo (40% dos trabalhadores sindicalizados ao serviço na Altice Portugal) condicionaram negativamente o desfecho destas negociações”, acusa a frente sindical em comunicado. A frente sindical diz representar quase 1.500 trabalhadores.

Com o acordo desses sindicatos, os associados dessas estruturas e os não sindicalizados receberam logo em janeiro os aumentos salariais. Os associados da frente sindical só vão receber em fevereiro, mas com retroativos a janeiro. Mas admite que ficou pressionado para chegar a acordo. “A Frente Sindical formalizou o seu acordo à contra-proposta da Altice com os referidos esclarecimentos, garantindo que nenhum associado saísse prejudicado e que os suspensos e pré-reformados, que saíram do ativo antes da chegada da Altice (2015) vejam as suas prestações atualizadas, com efeitos a 1 de janeiro de 2022, situação que não acontecia desde o aumento de 1,1% em julho de 2013”.

Mas a frente sindical diz mesmo que os efeitos deviam ter sido reportados a 2021, “porque a revisão do ACT (Acordo Coletivo de Trabalho) era para esse ano”.

Em comunicado, a frente sindical acaba por atacar em particular o sindicato STPT.