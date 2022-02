A ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, disse esta quarta-feira ter a “certeza absoluta” de que a área que tutela e o Interior estarão na agenda do próximo Governo.

“Podemos ter todos a certeza de que essas questões serão preocupações e estarão na agenda do próximo Governo”, afirmou Ana Abrunhosa.

A governante falava aos jornalistas no concelho da Batalha, distrito de Leiria, onde esta quarta-feira inaugurou a unidade de fabricação aditiva do grupo Erofio, que se dedica aos moldes e plásticos.

À pergunta se a Coesão Territorial e o Interior devem ter um ministério autónomo num futuro executivo, Ana Abrunhosa frisou que “no programa deste Governo que foi eleito” estão espelhadas “preocupações com a Coesão Territorial e preocupações com o Interior”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“E, portanto, seja em que formato for, tenho a certeza absoluta de que o próximo Governo terá na sua agenda preocupações com a Coesão Territorial e com o Interior, uma vez que elas constam do programa do Governo e já constavam da própria proposta de Orçamento do Estado”, declarou.

Questionada se esta era a sua última inauguração como ministra ou se o país vai continuar a vê-la num futuro executivo, Ana Abrunhosa explicou que é “com o maior gosto” que marcou presença na inauguração da unidade, convidada “por um empresário de sucesso deste território”, o presidente do grupo, Manuel Novo.

“Se virei a outras inaugurações isso é um problema que cabe ao senhor primeiro-ministro”, referiu. “A felicidade de numa empresa familiar estarmos a inaugurar uma fábrica que representa um processo produtivo inovador nos moldes e que permite à empresa ser cada vez mais competitiva nos mercados que são cada vez mais agressivos em termos concorrenciais, é esse registo que eu levo do dia de hoje e mais nenhum“, acrescentou.

O grupo Erofio emprega cerca de 220 trabalhadores e no ano passado teve um volume de negócios que rondou os 21 milhões de euros.

A unidade inaugurada esta quarta-feira, que integra a empresa de moldes Erofio – Engenharia e Fabricação de Moldes, é um investimento de três milhões de euros e teve financiamento comunitário nos equipamentos.