Com o sol a penetrar as nuvens, José Pessoa Neto captou o início da travessia de um camião sobre a Ponte da Arrábida, no Porto, e é o português vencedor dos Sony World Photography Awards 2022. Como prémio receberá equipamento de fotografia da Sony e vai ser incluído na exposição — que acontecerá de 13 de abril a 2 de maio, na Somerset House (Londres) — e no livro da competição.

Da Tailândia ao Chile, da Coreia do Sul ao Camboja, o concurso retrata as facetas da vida por vários pontos do globo. Entre elas, encontra-se a inércia de uma melancia, a luta implacável entre dois lutadores de sumo, a fumaça que tapa o rosto de uma mulher, a vénia de um majestoso cavalo e a solidão de um atleta de canoagem.

Da África do Sul, por exemplo, chega a história da jovem Montsho, pela lente da fotógrafa Tshabalala Bongani. Negra e vestida toda de preto, o retrato de Montsho quer explorar “os efeitos emocionais das instigações na infância: depressão e baixa auto estima” e “desafiar a ideia da homogeneidade da negritude”. “Para mim, esta fotografia é sobre destruição e preservação; é sobre o que escolhemos abraçar depois de passar por um trauma”, conta ao The Guardian.

Em conjunto com o World Photography Organisation, o concurso recebeu este ano mais de 340 mil imagens de 211 países, sendo que mais de 170 mil participaram no concurso aberto — de onde saíram os vencedores dos Prémios Nacionais, de acordo com o comunicado enviado às redações dos órgãos de comunicação social.