O Governo da Madeira anunciou esta quarta-feira ter autorizado a celebração de protocolos de cooperação com a Associação Nacional da Farmácias para fornecimento de medicamentos a beneficiários das Forças Armadas e forças de segurança.

A medida foi aprovada na reunião semanal do Conselho do Governo Regional, que decorreu no Funchal, e divulgada em comunicado.

O executivo PSD/CDS-PP, liderado pelo social-democrata Miguel Albuquerque, indica que os protocolos de cooperação visam o fornecimento de medicamentos e produtos de saúde aos beneficiários do Serviço de Assistência na Doença aos Militares das Forças Armadas (ADM), aos beneficiários do Serviço de Assistência na Doença da Guarda Nacional Republicana (SAD/GNR) e aos beneficiários do Serviço de Assistência na Doença da Polícia de Segurança Pública (SAD/PSP).

O Governo Regional não menciona qualquer verba relacionada com esta operação, que envolve a Região Autónoma da Madeira, o Instituto de Administração da Saúde e a Associação Nacional das Farmácias.

Na reunião desta quinta-feira, o executivo procedeu também à atualização dos membros que representam a Direção Regional de Estatística da Madeira no Conselho Superior de Estatística, nomeando como representante para o mandato 2020-2022 Guida Lucas, diretora de serviços de Estatísticas Demográficas, Sociais e Informação Geográfica.