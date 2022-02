Queralt Castellet fez história logo ao apurar-se para os Jogos Olímpicos de inverno, assegurando a quinta participação olímpica. Depois, continuou a fazer história na passada sexta-feira, quando se tornou apenas a segunda mulher a ser porta-estandarte de Espanha em duas edições diferentes dos Jogos. Por fim, fez toda a história esta quinta-feira, quando conquistou a medalha de prata no halfpipe de snowboard e conseguiu finalmente chegar onde sempre se soube que poderia chegar.

A atleta de 32 anos estreou-se nos Jogos Olímpicos de inverno em 2006, com apenas 16 anos, e de lá para cá não falhou nenhuma edição: foi 26.ª em Turim 2006, 12.ª em Vancouver 2010, 11.ª em Sochi 2014 e 7.ª em Pyeongchang 2018. Em Pequim, só ficou atrás da norte-americana Chloe Kim, a clara candidata ao ouro que não desiludiu, e tornou-se finalmente na quinta espanhola a alcançar um pódio nos Jogos de inverno — e a primeira em 30 anos, desde Blanca Fernández Ochoa em Albertville 1992.

“Tem sido um dia de loucos. Estou a transbordar de chamadas e mensagens. Mas estou a aproveitar imenso”, desabafou ao El Mundo, cerca de oito horas depois de conquistar a medalha de prata. “Esta medalha custou cinco Jogos Olímpicos e muito suor. Ainda nem posso acreditar. Tenho estado concentrada em recordar todos os momentos, tanto bons como maus, que me trouxeram até aqui. Pus toda a minha energia naquele round“, acrescentou aquela que em Espanha é conhecida como “a maga de Sabadell”, por ser natural dessa região da Catalunha.

Particularmente querida e acarinhada pela opinião pública espanhola, Queralt Castellet começou a praticar snowboard com apenas seis anos, já que os pais já praticavam a modalidade por lazer. Chegou a fazer ginástica, conquistando até medalhas em campeonatos nacionais, mas depressa optou pela neve a tempo inteiro. Nos Mundiais, foi prata em 2015 e bronze no ano passado, somando também três medalhas nos X Games, uma de ouro e duas de prata. Faltava, portanto, a medalha olímpica.

