Nice apurou-se esta quarta-feira para as meias-finais da Taça de França de futebol, ao golear o Marselha (4-1), e vai enfrentar o Versalhes, do quarto escalão, que afastou o Bergerac no desempate por grandes penalidades.

Na Riviera, os marselheses até começaram a ganhar, graças a um autogolo de Bard, logo aos três minutos, mas a liderança não durou, com o argelino Delort a fazer duas assistências: para Gouiri, aos 10, e para o neerlandês Kluivert, aos 29.

No segundo tempo, o extremo dos Países Baixos “bisou”, aos 49, e assistiu Delort para o “seu” golo, num jogo que decidiu, aos 61.

Na próxima fase está também o Versalhes, que se impôs nos penáltis depois de um empate a uma bola no tempo regulamentar em casa do Bergerac.

O Mónaco apurou-se na terça-feira para as “meias”, cujo quadro ficará completo na quinta-feira, no encontro entre o primodivisionário Nantes e o “secundário” Bastia, em busca de suceder ao Paris Saint-Germain, já eliminado, como detentor do título.