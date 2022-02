O meu nome é Betty e nunca viram – nem ouviram – uma mulher assim (1945-2022)

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

De pernas bem abertas, de frente para a câmara. Esta é a pose numa fotografia, como podia ser a letra de uma das suas canções. Cabelo assumidamente grande a libertar-se para todos os lados, o chamado estilo afro, uns calções prateados a dar pela virilha, umas botas igualmente cintilantes com umas abas à Robin dos Bosques, e a segurar o microfone junto à vagina. Se Betty Davis (que morreu a 9 de fevereiro) foi uma das pioneiras da música funk e ascendeu à categoria de diva, foi-o também pela forma como provocou os preconceitos e os lugares-comuns, quer sejam os de ser mulher, quer sejam os de ser negra. Negra e mulher, com muito orgulho – e sem cedências.

Assim canta no penúltimo de quatro álbuns, Nasty Gal – também o nome da canção –, lançado em 1975, a que se seguiu um corte abrupto na carreira:

“I said you said I turned you on, I turned you inside out

I even turned your head around now

You said I loved you every way but your way

And my way was too dirty for you now”

[“Eu disse que disseste que te excitava, que te virava do avesso

Até te virava agora a cabeça

Disseste que te amava de todas as maneiras menos a tua

E a minha maneira era demasiado porca para ti agora”]

Betty Davis nasceu em Durham, na Carolina do Norte, e começou a escrever letras de canções aos dez anos. A família mudou-se entretanto para Pittsburgh. Aos 17, foi viver com uma tia na cidade de Nova Iorque e começou a frequentar a Fashion Institute of Technology. Bebeu a vida cultural de Greenwich Village dos anos 60, conheceu músicos, artistas, debutantes. E começou por ser manequim.

Aos 22, depois de terminar a relação amorosa que tinha com Hugh Masekela, trompetista considerado o pai do jazz sul-africano, Betty conheceu Miles Davis. Estiveram casados durante um ano, veio daí o seu nome – o de solteira era Mabry –, mas foi ela quem introduziu Miles ao rock psicadélico e foi com ela que Miles passou da indumentária de fato e gravata à intelectual francês para começar a aventurar-se pelas lantejoulas, pelas cores garridas e pelos sapatos com tacões de mais de oito centímetros.

Foi também ela a capa do disco deste mago do jazz intitulado Filles de Kilimanjaro, datado de 1968. Um dos temas foi-lhe inclusive dedicado, “Mademoiselle Mabry”. O casamento durou pouco devido às inseguranças obsessivas de um Miles 19 anos mais velho, que não conseguia lidar com a exuberância própria de uma mulher nos seus 20s, onde tudo é novo e a sede de viver é muita. Acusou-a, inclusive, de infidelidade com um dos melhores amigos dela, Jimi Hendrix.