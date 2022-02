A Polícia Judiciária (PJ) apreendeu cerca de 20 mil doses de cocaína, milhares de pastilhas de ‘ecstasy’ e 18.500 doses de haxixe, além de ter desmantelado um laboratório de transformação e embalamento de droga na zona da Amadora.

Em comunicado divulgado esta quinta-feira, a PJ, através da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo, com o apoio da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes e do Laboratório de Polícia Científica, indica que a apreensão ocorreu no âmbito da investigação a um crime de homicídio qualificado, na forma tentada.

De acordo com a nota, as autoridades vieram a localizar e apreender a droga, bem como diversos instrumentos necessários à sua transformação e embalamento, após a tentativa de homicídio, com utilização de arma de fogo, ocorrida em 19 de dezembro passado.

O crime, praticado sobre um homem estrangeiro, com 36 anos, “ocorreu no contexto de uma transação ilícita de substâncias estupefacientes“, vindo a ser detido pela PSP, em flagrante delito, o suspeito, português, com 28 anos, fortemente indiciado pela prática do crime de homicídio qualificado tentado.

Na ocasião, de acordo com as autoridades, foi igualmente localizada e apreendida a arma de fogo utilizada pelo agressor.

Após investigação, a PJ localizou um “espaço restrito” que constituía um “laboratório de transformação e embalamento” de substâncias estupefacientes, apreendendo ainda 13,5 quilos de liamba e quatro balanças de precisão, uma máquina de prensagem e embalamento, dois ventiladores para secagem de droga, diverso material de exaustão e duas armas de fogo.

A localização do espaço, na comarca da Amadora, distrito de Lisboa, permitiu “fortalecer o suporte probatório da investigação e a forte indiciação da prática do crime de tráfico de estupefacientes”, na sequência do qual veio a ocorrer o crime de homicídio, na forma tentada.

O arguido, detido em flagrante delito pela PSP, encontra-se em prisão preventiva.