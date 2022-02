Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Foram horas a viajar, a enfrentar temperaturas negativas, a sofrer de hipotermia e a inalar os fumos do tubo de escape do camião. Oito pessoas que viajavam dentro de uma palete debaixo de um camião, que descreveram como uma “caixa de terror”, foram resgatados pela polícia austríaca no seguimento de uma denúncia das autoridades alemãs. Algumas delas perderam os sentidos durante a viagem. O episódio aconteceu no final de janeiro, mas só agora foi divulgado pelas autoridades.

No comunicado de imprensa, as autoridades policiais dão conta de que a descoberta foi feita na autoestrada perto de Schwechat, sudeste de Viena, após um alerta das autoridades alemãs. O motorista, um cidadão turco de 39 anos, confessou o crime de tráfico humano e admitiu que não era a primeira vez que fazia aquelas viagens. Pelos seus relatos, terá transportado cerca de 40 pessoas da Roménia para a Áustria, divididas por oito viagens. Cada um dos migrantes transportado teve de pagar-lhe entre 15 mil e 16 mil euros.

A polícia anunciou também a detenção de um cúmplice, um turco de 56 anos, detido na sexta-feira passada, mas que não terá confessado. A polícia continua a investigar o caso e a procurar outros cúmplices, em especial o cliente que “é conhecido pelo nome” e se encontra no país, lê-se na nota de imprensa.

Desde o primeiro alerta vindo da Alemanha, que a Áustria começou a investigar uma rede turca de tráfico de pessoas que transporta os migrantes em camiões, via Hungria. O veículo em causa foi colocado sob vigilância e as autoridades acompanharam a sua rota entre 21 e 22 de janeiro de 2022. Às 6 horas do segundo dia de viagem, o camião foi parado. Oito homens foram encontrados numa caixa de paletes, presa ao camião. Também eles ficaram detidos e pediram asilo à Áustria.