A seleção portuguesa de futebol mantém-se em oitavo lugar no ranking da FIFA, que continua a ser liderado pela Bélgica e apresenta a troca de posições entre Argentina e Inglaterra como única alteração no ‘top 10’.

Os sul-americanos subiram ao quarto posto, enquanto os europeus caíram para o quinto, ambos atrás do trio da frente, composto por Bélgica, líder da hierarquia da FIFA desde 2018, Brasil, segundo posicionado, e França, terceira.

Portugal continua a ocupar a oitava posição, atrás da Itália (sexta posicionada e possível adversária nos ‘play-offs’ de qualificação para o Mundial2022) e da Espanha (sétima), e à frente de Dinamarca (nona) e dos Países Baixos (10.º).

Entre as seleções lideradas por técnicos portugueses, a Coreia do Sul, orientada por Paulo Bento e que se qualificou já este mês para a fase final do Mundial2022, é a mais bem posicionada no primeiro ranking divulgado este ano, tendo subido do 33.º para o 29.º lugar.

O Egito, treinado por Carlos Queiroz, deu um salto maior, de 45.º para 34.º, depois de ter atingido a final da Taça das Nações Africanas (CAN), perdida no domingo passado para o Senegal, numa prova em que os Camarões foram anfitriões e terceiros classificados, sob o comando de António Conceição, subindo do 50.º para o 38.º posto do ranking.

O Bahrain, liderado por Hélio Sousa, subiu duas posições, para a 89.ª, em contraponto com o Togo, cuja seleção é orientada por Paulo Duarte e que desceu da 124.ª para a 126.ª.

Em relação aos países africanos de língua oficial portuguesa, Cabo Verde continua a ser a única seleção no ‘top 100’, mantendo o 73.º lugar, à frente de Guiné-Bissau (113.ª), Moçambique (117.º), Angola (127.ª) e São Tomé e Príncipe (189.º). Macau permanece no 182.º posto e Timor-Leste caiu para o 198.º.

Ranking da FIFA:

1. (1) Bélgica, 1.828 pontos.

2. (2) Brasil, 1.823.

3. (3) França, 1.786.

4. (5) Argentina, 1.766.

5. (4) Inglaterra, 1.755.

6. (6) Itália, 1.740.

7. (7) Espanha, 1.704.

8. (8) PORTUGAL, 1.660.

9. (9) Dinamarca, 1.654.

10. (10) Países Baixos, 1.653.

(…)

73. (73) Cabo Verde, 1.336.

113. (106) Guiné-Bissau, 1.158.

117. (118) Moçambique, 1.151.

127. (126) Angola, 1.131.

182. (182) Macau, 922.

189. (189) São Tomé e Príncipe, 903.

198. (196) Timor-Leste, 865.