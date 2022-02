Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O índice de preços no consumidor em Portugal subiu para os 3,3% em janeiro, na variação homóloga – o valor foi confirmado pelo INE esta quinta-feira, em linha com o que já tinha sido estimado no dia 31 de janeiro pelo gabinete de estatísticas. É uma taxa de inflação (homóloga) que é 0,6 pontos percentuais superior ao que foi calculado no mês anterior.