Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

22,9% dos eleitores que estavam indecisos uma semana antes das últimas eleições legislativas tencionavam votar no PSD mas acabaram por mudar o sentido de voto quando chegaram às urnas, muito provavelmente influenciados pelas sondagens, que na altura estavam longe de projetar a maioria absoluta que o PS acabou por conquistar, — quase um quarto dos indecisos, 23,8%, dizem que tiveram influência na sua decisão final.

O PSD acabou por ser o partido mais prejudicado pelo voto de última hora, é a conclusão de uma sondagem Intercampus feita para Jornal de Negócios, Correio da Manhã e CMTV, cujos resultados foram tornados públicos esta quinta-feira. O segundo partido mais prejudicado por estas alterações do sentido de voto à boca das urnas foi o PS — 15,5% dos eleitores que pensavam votar no partido de António Costa uma semana antes das eleições acabaram por dar o seu voto ou a outros partidos ou por não ir sequer votar.

No que diz respeito ao voto útil, continua a sondagem, quem mais perdeu foi a Iniciativa Liberal: 13,8% dos eleitores indecisos queriam votar naquela que acabou por consolidar-se a quarta força partidária do país mas acabaram por não o fazer. Lugares seguintes deste mesmo campeonato: PAN (5,5%), Livre (4,6%) e Chega (1,8%).

Apesar de quase metade (48%) dos 613 inquiridos ter respondido que a maioria absoluta do PS não é “positiva” para o país, 22,5% disseram aprovar o resultado das legislativas de 30 de janeiro. Nenhum dos outros cenários alternativos propostos pela sondagem reuniu percentagem sequer semelhante. Confrontados com a hipótese de o PS continuar a governar em modo “geringonça”, só 11,9% dos inquiridos responderam favoravelmente. A hipótese de governo de bloco central, com o PSD, só reuniu 6,5%. Menos ainda obteve o cenário maioria absoluta do PSD: 5,1%.