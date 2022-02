O Chicago Fire, que compete no campeonato norte-americano (MLS), anunciou esta quarta-feira a contratação do futebolista suíço Xherdan Shaqiri, que estava ao serviço dos franceses do Lyon há apenas meia época.

O clube norte-americano publicou um vídeo na sua conta no Twitter, no qual Shaqiri se dirige aos adeptos do seu novo clube com um “até breve, Chicago”, enquanto o Lyon confirmou a transferência no seu “site” pouco depois, informando que tinha vendido o passe do jogador por sete milhões de euros.

O internacional suíço, de 30 anos, chegou ao Lyon neste verão, proveniente dos ingleses do Liverpool, numa transferência que custou seis milhões de euros ao clube francês, com o qual assinou um contrato com a duração de três anos, até 2024.

Participou em 16 jogos em todas as competições e marcou dois golos, um deles ao Marselha, na semana passada, na vitória do Lyon por 2-1, e foi dele a assistência para o golo da vitória, de Moussa Dembelé.