Um milhão de árvores abatidas todos os anos para mercado de papel higiénico em Portugal, país que mais o gasta

Rumo ao continente asiático, é lá que se encontra, contudo, o país que no seu todo mais utiliza papel higiénico por ano: a China gasta mais de 4 mil milhões de milhas (cerca de 6 milhões de quilómetros), maior que a distância que separa a Terra de Neptuno, ficando bem próxima de Plutão. O Japão, a Alemanha e os Estados Unidos chegariam a Júpiter, porém na corrida espacial Portugal está mais atrás, não atingindo sequer a distância até ao Sol. E há outro dado curioso: esticado, o uso anual de papel higiénico no Reino Unido daria “combustível” suficiente para ir a Marte e regressar.

Mas, afinal, se um norte-americano gasta em média mais rolos do que um chinês, porquê que os EUA não ganham a corrida espacial? Mesmo com cada norte-americano a utilizar 141 rolos por ano e o chinês a gastar 49, a justificação está na população: a da China é quatro vezes superior à dos EUA.

Uma única (grande) árvore fornece até 1.500 rolos deste material por ano, refere o estudo. Nos EUA, tal é suficiente para 10 pessoas e, como consequência, no total mais de 31 milhões de árvores são cortadas por ano para satisfazer as necessidades de limpeza deste país. No entanto, novamente, é a China quem leva o troféu: abatem 47 milhões de árvores por ano. No ano passado as autoridades chinesas foram criticadas por instalarem tecnologia de reconhecimento facial em casas de banho públicas, com o objetivo de limitar o uso individual de papel higiénico, como noticiava na altura o South China MorningPost.

Todavia, da Austrália vêm boas notícias: num país onde cada cidadão usa 88 rolos por ano, apenas são precisas 1.5 milhões de árvores, necessitando aproximadamente de uma floresta com o tamanho do aeroporto de Sydney para dar resposta à procura deste produto.

Dados os resíduos criados e a desflorestação intensiva — que liberta mais de 26 milhões de toneladas métricas de CO2 e deixa 90% da terra estéril –, investir num bidé é a solução mais ecológica, sugere o estudo, acrescentando que estes números têm em conta que 70% da população mundial não usa papel higiénico.