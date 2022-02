Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Contrariamente ao que se esperava, já está fechada a contabilização dos votos dos círculos eleitorais dos emigrantes. O PS e o PSD conquistaram cada um dois deputados, tal como em 2019, segundo os resultados publicados esta quinta-feira pela Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna (SGMAI).

O PS venceu o círculo eleitoral de Europa e Fora da Europa com 37,72 % dos votos, elegendo dois deputados. Em segundo, ficou o PSD, obtendo 28,40% dos votos — conseguindo na mesma eleger um parlamentar. Em terceiro, ficou o Chega (9,86 %), em quarto o PAN (4,01 %) e em quinto o Bloco do Esquerda (3,61 %).

PSD perdeu um deputado face a 2019, PS conquista onze

Com as contas eleitorais fechadas, já é possível fazer uma comparação final face a 2019.

O PS ganhou onze deputados, passando de 108 para 119 deputados, conquistando assim a maioria absoluta.

Por sua vez, o PSD perdeu um deputado face a 2019. Se nas legislativas de há três anos conseguiu eleger 79 deputados, em 2022 ficou-se pelos 78.

Em terceiro, ficou o Chega com 12 deputados, em quarto a IL com oito, em quinto a CDU com seis, em sexto o BE com cinco e o PAN e o Livre elegeram um deputado.

O resultado definitivo da contagem dos votos dos emigrantes nas legislativas de 30 de janeiro pode só ser conhecido na terça-feira, devido a eventuais recursos.

O PS tenciona recorrer junto do Tribunal Constitucional da decisão da mesa da assembleia de apuramento geral de anular os votos recolhidos em mesas que juntaram votos válidos com votos considerados nulos por não virem acompanhados de cópia do cartão de cidadão do eleitor.