A mãe de Joe Biden, Catherine Finnegan — conhecida como Jean –, teria uma profunda antipatia por Inglaterra, ao ponto de ter preferido dormir no chão em vez de numa cama onde a Rainha Isabel II já tinha dormido. Quem o revelou foi o próprio Biden, nos seus tempos de vice-presidente dos EUA, à autora de comédia Georgia Pritchett.

Numa visita ao Reino Unido, ao saber que estava hospedada no quarto onde a monarca já tinha descansado, “ficou tão indignada que dormiu no chão a noite toda, em vez de arriscar dormir numa cama onde a rainha dormiu”, escreveu Pritchett na autobiografia “My Mess is a Bit of a Life” (“A Minha Confusão é um Pouco de uma Vida”, em tradução livre), citada pelo The Guardian.

O atual Presidente dos EUA e a escritora cruzaram-se na Casa Branca, quando Pritchett estava aí a realizar pesquisas para a série Veep, na qual foi co-produtora executiva. A britânica recorda que o tema inicial da conversa incidiu sobre a Ucrânia, porém rapidamente mudou.

Ele mudou o assunto para o quanto a mãe odiava os ingleses. Os seus pais eram irlandeses e a mãe escreveu inúmeros poemas sobre o ódio pelos ingleses. Saiu para os encontrar e voltou com centenas deles, descrevendo como Deus deveria espancar os ingleses e fazer chover sangue nas nossas cabeças”, está escrito no livro.

Não é a primeira vez que as fortes raízes irlandesas de Biden vêm à tona. Após a sua nomeação como candidato presidencial democrata, em 2020, foi abordado por um repórter da BBC, Nick Bryant, que lhe pediu “uma palavra rápida para a BBC”. E Biden assim o fez: “A BBC?”, questionou, acrescentando com um sorriso: “Sou irlandês!”.

A mãe de Biden é amplamente considerada uma influência importante na vida pessoal e política do filho. Morreu em 2010 e, no seu funeral, Biden sublinhou que foi Jean quem ensinou a família a “nunca ser intimidada pelo poder, riqueza ou posição; que não tínhamos de aceitar a convenção social”.

Embora a autobiografia de Pritchett esteja em circulação há quase um ano, as referências da família Biden foram nesta quinta-feira identificadas pelo ex-secretário de imprensa de Tony Blair, Alastair Campbell, no New European.