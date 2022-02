Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Os primeiros alunos do dia chegam em passo apressado à Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (FCUL). Depois de uma “noite mal dormida” vão ter de responder às perguntas de um dos quase 50 exames que estão marcados para esta sexta-feira. Rita Cunha, estudante, defende que o calendário devia ter sido adiado para que a comunidade “pudesse digerir esta história”. A “apreensão” ainda não está totalmente afastada, mas a FCUL não fecha.

A decisão da direção foi comunicada ainda ontem, mas esta sexta-feira, ao final da manhã, o diretor chamou os jornalistas para explicar que “seria uma enorme imprudência” cancelar os exames. Luís Carriço garante que “a segurança dos alunos e funcionários nunca esteve em causa” e uma “escola de ciência” só pode basear-se em “dados e não em teorias da conspiração ou opiniões infundadas”.

Opiniões não faltaram nas redes sociais, ao longo da manhã foram vários os alunos que como Rita Cunha preferiam ter ficado em casa sem terem de se submeter aos exames. “Que condições temos de nos concentrarmos para fazermos os exames?”, comentou um aluno. Vários outros deixarem mensagens semelhantes: “Penso que o mínimo seria cancelar os exames”, “Se realmente acham que há condições reunidas mentalmente para os alunos irem fazer exames, estão muito distantes da realidade. Há todo um circo mediático neste momento à volta disto, além do stress e ansiedade que causa em muitos alunos”.

A questão da saúde mental é mencionada em vários comentários, e alguns alunos, vão mais longe: além do adiamento dos exames, pedem mesmo que a FCUL encerre na sexta-feira, por ser o dia para o qual estava planeado o ataque: “Parece-me muito insensato não fechar uma escola a horas do momento em que estava para ter um atentado. Por mais confiança que tenhamos nas autoridades, havia vidas em risco. Isto não é correto. Fechem a escola”. Como resposta a estas críticas, o diretor da instituição explica que há uma equipa de apoio psicológico ao dispor dos alunos.

Depois de noticiada a detenção de um suspeito que planeava um ataque em massa na FCUL, o presidente da Associação Académica da Universidade de Lisboa, Miguel Afonso, diz à Rádio Observador que “houve alguma preocupação”, mas “não há informações que permitam concluir que há tensão na comunidade académica”. Isso mesmo deve notar-se ao longo do dia de hoje com a maioria dos alunos a marcar presença nos 47 exames que estão agendados: “Não temos informações que nos permitam concluir que muitos alunos vão falhar a presença nos exames. Acredito que vai correr tudo como previsto”, antevê.

Ao final do dia de ontem, os representantes dos estudantes chegaram a defender uma suspensão do calendário de exames e eventos marcados para hoje, mas a direção da faculdade decidiu em sentido contrário. Esta manhã, à porta da faculdade, o representante dos estudantes da Universidade de Lisboa diz estar tranquilo com essa decisão: “Se as autoridades policiais e a direção da faculdade acreditam que há segurança no campus, a Associação Académica também partilha essa opinião”, conclui.