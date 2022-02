Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O plano do PCP está definido: a saída será “inevitável” mas o mandato de Jerónimo de Sousa é mesmo para cumprir até ao fim, ou seja, até ao próximo congresso, que em condições normais se realizará em novembro de 2024. A garantia é dada pelo ex-líder da CGTP e ex-membro do Comité Central do PCP, Arménio Carlos, em entrevista ao Expresso, esta sexta-feira.

“Por aquilo que conheço do partido e salvo algum imponderável, a substituição de Jerónimo de Sousa — que vai ser inevitável — só ocorrerá no próximo congresso”, defende o sindicalista na mesma entrevista em que admite a preocupação com “um desvio do eleitorado da CDU para o PS” e assume que o PCP pode ter “pecado por uma decisão tardia” ao só ter decidido chumbar o último Orçamento do Estado.

Em entrevista ao Observador, antes das eleições legislativas de 30 de janeiro, Jerónimo não só garantia que a questão da sucessão não estava “colocada” como deixava uma promessa: “Haja saúde e vamos até ao fim”. A saúde acabaria por lhe pregar uma partida: foi logo no dia a seguir a essa mesma entrevista que o PCP anunciou que o secretário-geral teria de ser submetido a uma operação por causa de uma estenose carotídea.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A cirurgia acabaria por afastar Jerónimo, que agradeceu por diversas vezes o apoio e os desejos de melhoras que recebeu dentro e fora do partido, da maior parte da campanha, na qual participou apenas na reta final. Agora, de acordo com Arménio Carlos, o plano mantém-se: substituição sim, mas só em 2024.