O BCE não deve ter “pressa” na subida das taxas de juro, porque uma precipitação poderia ameaçar a retoma e “não resolveria nenhum dos nossos problemas”, avisou Christine Lagarde, a presidente da autoridade monetária, que está sob pressão pelo facto de dois influentes membros do Conselho do BCE terem defendido que o banco central tem de reagir à inflação elevada dos últimos meses.

Em entrevista ao Redaktionsnetzwerk Deutschland, publicada esta sexta-feira, a presidente do Banco Central Europeu (BCE) argumentou que subir as taxas de juro demasiado rapidamente “não resolveria nenhum dos nossos problemas”.

“Pelo contrário, se agirmos com pressa neste momento, as nossas economias poderiam recuperar de forma significativamente pior e postos de trabalho poderiam estar em risco – isso não seria bom para ninguém“, afirmou a responsável.

Lagarde sublinhou que o plano do BCE é “ajustar – calmamente, passo a passo – os nossos instrumentos de política monetária“. São declarações que vêm na mesma linha daquilo que a responsável afirmou esta semana no Parlamento Europeu, quando prometeu que qualquer ajuste na política será “gradual”.

Na quarta-feira, o novo governador do banco central da Alemanha, Joachim Nagel, admitiu que se os números da inflação na zona euro não baixarem até março irá defender, na próxima reunião do Conselho do BCE, que a autoridade monetária do bloco inicie sem demoras a normalização da política monetária – o que poderá significar o fim das compras de dívida pública e uma primeira subida das taxas de juro ainda em 2022.

Poucos dias antes, o governador do banco central dos Países Baixos afinou pelo mesmo diapasão e disse publicamente que o BCE deve terminar o programa de compra de ativos do BCE “tão depressa quanto possível”, de forma a preparar a subida de taxas no quarto trimestre.