É um dos avisos mais sérios desde o início do aumento de tensão entre a Rússia e o Ocidente. Numa entrevista ao canal de televisão NBC, Joe Biden aconselhou aos cidadãos norte-americanos que permaneçam em solo ucraniano a sair do país o mais rapidamente possível.

“Não estamos a lidar com uma organização terrorista. Estamos a lidar com um dos maiores exércitos no mundo”, alertou o Presidente dos EUA, acrescentando que as “coisas podem ficar descontroladas rapidamente”.

O Presidente norte-americano disse que uma guerra mundial começa no dia em que “os americanos e os russos começarem a disparar uns contra os outros”. “Estamos num mundo muito diferente do que alguma estivemos”, avisou, avançando ainda que os EUA não conseguirão retirar cidadãos norte-americanos em caso de invasão russa à Ucrânia.

Segundo informações dos serviços de inteligência norte-americanos citadas pela NBC, as tropas russas conseguirão chegar Kiev, capital ucraniana, em menos de 48 horas.

Questionado sobre se a Rússia abriria fogo sob soldados norte-americanos, Joe Biden afirmou que o Presidente russo “não é estúpido o suficiente para o fazer”. Pelo contrário, é “esperto o suficiente” para não levar a cabo uma ação do género, sendo que o Presidente dos EUA já comunicou a Vladimir Putin as consequências que tal ato teria.