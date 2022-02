Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Rúben Amorim não chegava ao Dragão com o melhor dos registos frente ao FC Porto no comando dos leões. Aliás, entre todos os conjuntos nacionais era com quem tinha pior marca mesmo havendo “empate”: uma vitória nas meias da Taça da Liga em 2020/21, uma derrota no Dragão para o Campeonato em 2019/20 (que deu a festa do títulos aos azuis e brancos), três igualdades nos dois encontros da Primeira Liga em 2020/21 e na quinta jornada do presente Campeonato. No entanto, e ao longo do tempo, nem tudo se manteve.

Mesmo não contando com o castigado Pedro Porro e com o lesionado Pedro Gonçalves, o técnico partia para o clássico com um discurso mais ambicioso que fintava a ideia do “jogo a jogo” e assumia a relevância de uma vitória para poder manter o sonho de lutar pelo bicampeonato. Um empate, que seria o quarto seguido nesta competição, manteria tudo em aberto mas era para o triunfo que o técnico verde e branco olhava. Olhava até perder Coates por expulsão no início do segundo tempo, no momento que definiu o clássico.

“Saímos com um sentimento de frustração porque estamos atrás, diferente do ano passado. Estava 2-0, estava controlado mas o FC Porto foi ganhando cantos e perdemos em zonas onde não devíamos sair por fazermos isso. Devíamos ter percebido melhor o jogo. Vamos passar esta fase de entendimento do jogo. Marcámos e queríamos sair, fomos empurrados assim. Depois Pepe e Mbemba batiam a bola para a frente e estavam logo no meio-campo. Podíamos ter gerido melhor. Depois da expulsão o jogo teve um sentido, nós a defender e a equipa a atacar”, começou por referir na zona de entrevistas rápidas da SportTV.

“Quando sofremos o empate estávamos a defender bem, o Fábio Vieira esteve bem no lance e depois o ataque à área do Taremi. Estávamos bem no jogo mas ali não aconteceu isso. Soubemos depois segurar o empate. Segundo golo com 14 passes em mais de 40 segundos? É indiferente, queremos é marcar. Às vezes até podíamos colocar a bola mais na frente, criando problemas ao FC Porto na frente. Com 11 tínhamos o jogo controlado e teríamos criado mais problemas no Campeonato. No final, foram dois pontos perdidos pelo Sporting. Estamos atrás e a diferença é grande, temos um rival atrás, perdemos vários jogadores [pelos cartões] e só podemos estar chateados com o resultado”, acrescentou o treinador verde e branco.

Em paralelo, e comentando o final polémico do encontro, Rúben Amorim lamentou o sucedido mas deixou também reparos que não são habituais no plano crítico em relação à postura dos azuis e brancos no início da semana através da sua comunicação e das redes sociais e que começou no penálti do Famalicão.

“Foram nervos à flor da pele, às vezes um vai separar e entra na confusão. Começou logo no início da semana, quem tem de perder o discernimento são os jogadores… Começou durante toda a semana e temos de aguentar. Mas quando um está lá, tentamos levar as coisas da melhor forma. Mas se está um lá dentro, temos de ajudar. Que haja a mesma investigação que houve ao lance do Nuno Santos para castigar quem tiver de ser castigado. É um mau exemplo mas a culpa é de todos, não só dos jogadores, que têm o direito a perder a cabeça, mas de todos os outros intervenientes, que começaram no início da semana com histórias”, frisou o técnico verde e branco, recordando a suspensão do esquerdino após o jogo em Vizela.