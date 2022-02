Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

É um mapa pintado a vermelho escuro. Dos 308 concelhos que compõem Portugal, apenas um não está em risco extremamente elevado: o Corvo, na região autónoma dos Açores. Os restantes 307 ultrapassam todos os 960 casos por 100 mil habitantes, informa o boletim epidemiológico publicado pela Direção-Geral da Saúde (DGS) esta sexta-feira.

Entre aqueles com maior incidência, quem lidera a tabela são concelhos na ilha de São Miguel, nos Açores: Ribeira Grande (9.140), Vila Franca do Campo (8.840), Ponta Delgada (8.761) e Lagoa (8.563). Com uma incidência elevada, está ainda a capital de distrito Braga (8.108) e concelhos do Grande Porto como Gondomar (8.005) e a Maia (7.993).

Na semana passada, o concelho da Calheta, na ilha de São Jorge, nos Açores, estava em risco muito elevado com incidência de 855 casos por 100 mil habitantes. Esta sexta-feira passou, contudo, para o patamar de risco extremamente elevado, totalizando 1.456 infeções por 100 mil habitantes.

O Corvo também viu a incidência aumentar. O concelho açoriano saiu do risco elevado (426 casos por 100 mil habitantes) e passou para risco muito elevado esta sexta-feira (638 infeções por 100 mil habitantes).

Nas área metropolitana de Lisboa, a capital apresenta 4.816 casos por 100 mil habitantes, Cascais 4.975, Montijo 4.808, Oeiras 4.692, Barreiro 3.894, Sintra 3.668 e a Amadora 2.791.

Já a área metropolitana do Porto, apresenta uma maior incidência. O Porto apresenta uma incidência de casos por 100 mil habitantes de 7.905, Gondomar 8.005, a Maia 7.933, Vila Nova de Gaia 7.727 e Matosinhos 7.353.

Nota editorial — Os números do boletim diário da DGS devem ser lidos tendo em conta duas limitações, que o Observador explica aqui: os valores de internamentos Covid incluem um número substancial de doentes hospitalizados por outras doenças; e há hospitais a seguirem critérios diferentes de contabilização de mortos Covid.