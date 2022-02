O secretário de Estado norte-americano declarou esta sexta-feira que a Rússia está a acumular mais tropas na fronteira com a Ucrânia e alertou que uma invasão pode ocorrer “a qualquer momento”, mesmo durante os Jogos Olímpicos de Inverno em Pequim 2022.

“Estamos num período em que uma invasão pode começar a qualquer momento e, para ser claro, isso inclui [o período em que estão a decorrer] os Jogos Olímpicos”, disse Antony Blinken, deixando de lado as especulações de que Moscovo poderia esperar pelo fim da competição desportiva para evitar ofuscar o aliado chinês.

Os Jogos Olímpicos de Inverno estão a decorrer na capital chinesa até 20 de fevereiro.

“Para simplificar, continuamos a ver sinais muito preocupantes de uma escalada russa“, declarou Blinken, que está a realizar um périplo pela zona do Pacífico.

Segundo o responsável norte-americano, os Estados Unidos da América (EUA) “prefeririam muito mais resolver as diferenças” com a Rússia “através da diplomacia”.

“Fizemos todos os esforços para discutir com a Rússia”, frisou Blinken.

“Mas, ao mesmo tempo, fomos muito claros sobre o fortalecimento da dissuasão e da defesa, e deixámos claro para a Rússia que, se escolher o caminho de mais agressão, enfrentará grandes consequências”, indicou.

“Estamos a lidar com um dos maiores exércitos do mundo. É uma situação muito diferente, as coisas podem sair do controlo rapidamente”, observou Blinken.

O secretário de Estado norte-americano declarou ainda que os cidadãos norte-americanos que se encontram em solo ucraniano “devem partir agora”, diante da possibilidade da iminência de um conflito armado, repetindo o apelo de Biden.

Blinken fez este alerta em Melbourne, na Austrália, depois de se reunir com os seus homólogos da Índia, Japão e Austrália no âmbito do fórum Diálogo Quadrilateral sobre Segurança (Quad).

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, também voltou a aconselhar os cidadãos norte-americanos na Ucrânia a deixarem o país, lembrando que um possível conflito entre as forças norte-americanas e russas será uma “guerra mundial”.

“Os cidadãos norte-americanos devem sair agora”, referiu Biden, numa entrevista ao canal NBC News, emitida na quinta-feira.

Segundo uma avaliação militar e dos serviços de informações norte-americanos, os militares russos podem lançar uma invasão em grande escala, com tanques, que poderiam chegar à capital ucraniana, Kiev, em 48 horas.

Na quarta-feira, a Casa Branca aprovou um plano do Pentágono (Departamento de Defesa) para que os seus militares destacados na Polónia construam abrigos temporários e possam auxiliar cidadãos norte-americanos numa eventual retirada da Ucrânia, em caso de invasão pela Rússia.

A Ucrânia e os seus aliados ocidentais acusam a Rússia de ter concentrado dezenas de milhares de tropas na fronteira ucraniana para invadir novamente o país, depois de lhe ter anexado a península da Crimeia em 2014.

A Rússia nega qualquer intenção bélica, mas condiciona o desanuviamento da crise a exigências que diz serem necessárias para garantir a sua segurança, incluindo garantias de que a Ucrânia nunca fará parte da NATO.