O jovem pivô Zicky Té, que já tinha sido considerado o melhor jogador do Europeu2022 de futsal, conquistado pela seleção portuguesa, pela segunda vez consecutiva, integra também a equipa do torneio, anunciou esta sexta-feira a UEFA.

O jogador figura no melhor ‘cinco’ da prova ao lado do guarda-redes ucraniano Kyrylo Tsypun, do fixo cazaque Douglas Júnior, do ala espanhol Sergio Lozano e do pivô russo Sergei Abramov, numa equipa que conta com cinco seleções diferentes representadas.

A escolha foi efetuada por observadores técnicos do organismo que tutela o futebol e futsal europeu, nomeadamente os treinadores Miguel Rodrigo e Mato Stankovic, que também serão os responsáveis por elaborar o relatório técnico do torneio continental.

Zicky marcou três golos na fase final do Europeu, disputado nos Países Baixos, incluindo os dois da vitória após reviravolta frente à Espanha, por 3-2, nas meias-finais, sendo o melhor futsalista jovem do mundo para a Futsal Planet, numa distinção relativa a 2021.

A equipa das ‘quinas’ arrebatou o título europeu pela segunda vez consecutiva, numa vitória frente à Rússia, por 4-2, após o triunfo na Eslovénia (2018), na sua terceira final, à qual chegou com o estatuto de campeão do mundo, conquistado na Lituânia (2021).