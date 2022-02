Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Já tem título, Picos e Vales, será lançado ainda no primeiro trimestre deste ano — ou seja, até final de março — e agora também já tem um primeiro single desvendado. O novo álbum da cantora e compositora Márcia, o sexto da carreira, está a caminho. E já existe um primeiro aperitivo para o disco.

Esse aperitivo chama-se “Já Passou da Hora” e chega mais de três anos depois do último álbum de Márcia, Vai e Vem, lançado em outubro de 2018 e então sucessor de Quarto Crescente (2015), Casulo (2013), Dá (2010) e Márcia (2009). O videoclip deste primeiro single foi revelado esta quinta-feira e já pode ser visto:

Descrita como “um adeus e um recomeço”, a canção é, nas palavras da sua autora e intérprete, “sobre uma pessoa que desiste de procurar a atenção da outra, e decide afastar-se e seguir em frente”. Prossegue Márcia, citada em comunicado enviado à imprensa: “Ao deixar para trás o que já não a completa, ela [a pessoa] encontra a sua força maior”.

“Já Passou da Hora” não é, assim, tanto uma canção de desamor quanto o é de independência e de convicção. E serve para assinalar o início de uma digressão de Márcia pelo país, uma tour nacional que se irá alimentando, pouco a pouco, de cada vez mais canções novas equilibrando-as no alinhamento com os temas dos cinco discos anteriores, de “Insatisfação” a “A Pele que Há em Mim”, de “Tempestade” a “Do Que Eu Sou Capaz”.

A digressão arranca esta sexta-feira no Teatro Municipal de Vila Real e passará, ainda neste primeiro trimestre, por Portalegre (dia 26 de fevereiro), Loulé (8 de março), Guarda (11 de março), Vila do Conde (19 de março), Leiria (24 de março) e Marco de Canaveses (26 de março). A agenda continuará certamente ocupada nos meses seguintes e já estão até marcados alguns concertos, nomeadamente em Viana do Castelo (14 de maio), Gafanha da Nazaré (28 de maio) e na ponta final do ano em Guimarães (29 de outubro).