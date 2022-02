Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A atividade epidémica continua a ser de intensidade muito elevada em Portugal, mas com tendência decrescente em todas as regiões. Esta é uma das conclusões do relatório semanal que monitoriza as linhas vermelhas da pandemia de Covid-19. Uma das previsões do relatório é que o absentismo escolar e laboral se mantenham elevados, assim como a pressão nos serviços de saúde e na mortalidade.

Assim, a Direção Geral de Saúde e o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (Insa), responsáveis pelo documento, recomendam “a manutenção das medidas de proteção individual e a intensificação da vacinação de reforço”.

R(t) e taxa de incidência a descer

A tendência é decrescente. O R(t) — que indica a transmissibilidade do vírus — apresenta um valor inferior a 1 a nível nacional (0,88) e em todas as regiões. O mesmo comportamento tem a taxa de incidência, com 5.648 casos por 100 mil habitantes a 14 dias.

O relatório revela ainda que, a nível nacional, a proporção de testes positivos foi de 18,3% (na semana anterior foi de 19,0%), muito acima do limiar definido de 4,0% e com tendência crescente.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Ómicron mantém-se como variante dominante

Há um progressivo aumento da circulação da BA.2 em Portugal, embora esta linhagem da Ómicron, mais transmissível, represente apenas 2,2% dos casos. Segundo o relatório das linhas vermelhas da pandemia, a BA.1 da Ómicron é a dominante (94,9%) no país, enquanto a Delta se mantém em queda (2,8% das infeções).

No entanto, apesar de dominante, a frequência relativa da BA.1 tem vindo a decrescer gradualmente, em particular na última semana, apontando-se como consequência provável o progressivo aumento de circulação da linhagem BA.2.