O chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, vai discursar esta sexta-feira em Brest, França, numa cimeira internacional sobre oceanos em que estará o Presidente francês, Emmanuel Macron, com quem depois jantará no Palácio do Eliseu, em Paris.

Na cimeira “Um Oceano”, em Brest, além de Macron, a lista de chefes de Estado e de Governo presentes inclui também os presidentes do Egito, Colômbia, Chipre, Gana, Namíbia, Tanzânia e Seicheles e os primeiros-ministros da Croácia, Irlanda, Malta, Noruega e de Marrocos.

Marcelo Rebelo de Sousa estará na sessão de alto nível desta cimeira, que começa esta sexta-feira de manhã, e a sua intervenção deverá acontecer pela hora de almoço.

A França, que exerce neste semestre a presidência rotativa do Conselho da União Europeia, pretende com esta iniciativa impulsionar a agenda europeia e internacional para as questões marítimas, em defesa da biodiversidade dos ecossistemas marinhos, ameaçados pela sobre-exploração, pela poluição e pelos efeitos das alterações climáticas.

A lista de participantes nesta cimeira inclui também, entre outros, os presidentes da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e do Conselho Europeu, Charles Michel, e o enviado especial dos Estados Unidos para o clima, John Kerry.

Lisboa vai acolher em junho deste ano a segunda Conferência dos Oceanos das Nações Unidas (ONU), que Portugal está a organizar em conjunto com o Quénia, para a qual Marcelo Rebelo de Sousa apelou à adesão do maior número de países, quando discursou na ONU, em Nova Iorque, em setembro.

De Brest, na região da Bretanha, o Presidente da República viajará para Paris, onde terá esta sexta-feira um jantar no Palácio do Eliseu oferecido por, Emmanuel Macron, por ocasião da abertura da “Temporada Portugal-França 2022“.

No sábado, na capital francesa, Marcelo Rebelo de Sousa estará na inauguração da instalação “As Três Graças”, de Pedro Cabrita Reis, e num concerto da pianista Maria João Pires, acompanhada pela Orquestra da Fundação Gulbenkian, no âmbito da “Temporada Portugal-França 2022”.

Este programa de intercâmbio cultural foi acordado entre os governos português e francês em 2018, mas o seu início foi adiado para fevereiro deste ano devido à pandemia de Covid-19.