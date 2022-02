Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Ruas sem movimento, carros enferrujados e edifícios em ruínas são alguns dos detalhes que saltam à vista de algumas das cidades, vilas e até uma ilha abandonadas, onde restam apenas vestígios da atividade humana que em tempos lá prevaleceu. Do Reino Unido ao Japão, da Índia à Noruega, da Ucrânia à Namíbia, há pedaços de terra inabitáveis entregues à natureza e ao turismo.

Alguns deles são memórias de conflitos armados. No país vizinho, em Espanha, a sul de Saragoça, as cicatrizes da Guerra Civil continuam vivas nos destroços da vila de Belchite: na batalha ali travada, entre agosto e setembro de 1937, as igrejas foram bombardeadas, as pessoas massacradas e as ruas ficaram irreconhecíveis. Dois anos depois, em 1939, acabou nas mãos do general Francisco Franco.

Como testemunho da Segunda Guerra Mundial, há a vila francesa Oradour-Sur-Glane, assim decidido pelo presidente da época Charles De Gaulle. Intocável desde 10 de junho de 1944, precisamente após um massacre nazi, em que mulheres e crianças foram mortas quando os alemães explodiram uma igreja onde rezavam, trancando as portas para que fosse impossível fugirem.

Do Chipre, em Varosha, cidade com prédios decadentes, chega outra história com contornos semelhantes: está abandonada desde 1974, após a invasão do país pela Turquia. Houve uma tentativa (falhada) para reabrir a cidade em 2021, dando autorização a cidadãos turcos e cipriotas para ir à praia.

Rumo ao sul de Itália, é numa colina vertiginosa que se avista a cidade Craco. Não, não foi a inclinação que intimidou os habitantes, mas sim duas catástrofes naturais: os primeiros a abandonar a cidade fizeram-no na década de 1960, após uma série de deslizamentos de terra, porém o terramoto de Irpinia, em 1980, foi a gota da água para quem lá ainda vivia.

Vazia há 500 anos, é a vila medieval mais popular de Inglaterra: Wharram Percy. Só lhe resta um edifício em pé, no entanto é igualmente possível observar os alicerces das casas dos camponeses e da família Percy, pertencente à nobreza. Os agricultores saíram à procura de melhores condições para a pecuária, em particular para a criação de ovelhas.

Viajando até à Namíbia, encontra-se uma cidade afundada em areia: a Kolmanskop, construída com o propósito de imitar uma cidade alemã. Fundada após o trabalhador local Zacharias Lewala ali descobrir diamantes em 1908, fascinou inúmeros mineiros alemães. Todavia, 48 anos depois (1956), nem as riquezas da terra impediram que fosse abandonada.

Continuando no continente africano, ainda é possível observar alguns moradores em Grand-Bassam, na Costa do Marfim. O impressionante nesta cidade é que os edifícios mais emblemáticos estão de portas fechadas, desde a biblioteca municipal até o banco central africano. A história é longínqua: já foi casa do povo Nzema, no século XV, depois foi a capital colonial francesa do país e atualmente é Património Mundial da UNESCO.

Ao olhar para as fotos de Bodie, na Califórnia, talvez seja difícil acreditar que foi a casa de 10 mil pessoas no final da década de 1870. Perto da fronteira com o Nevada, aquele era um bom endereço para quem queria enriquecer no Velho Oeste, circundada de edifícios incríveis – havia até uma Chinatown repleta de templos taoístas. Só que, em 1920, sobraram apenas 120 “exploradores”, com o surgimento de novas cidades com novas oportunidades.

O desinteresse pelo carvão deixou a ilha Hashima, na costa de Nagasaki (Japão) entregue ao mar que a cerca – entre 1887 e 1974 funcionava como uma instalação de mineração submarina. Não só deste minério se conta a história desta ilha, que tem na verdade um passado sombrio: foi usada como campo de trabalhos forçados durante a Segunda Guerra Mundial, e acredita-se que mais de mil prisioneiros de guerra coreanos e chineses morreram.

No arquipélago de Svalbard (Noruega), também o desprezo pelo carvão deixou a localidade de Pyramiden deserta: não é extraído um grama de carvão desde 1998. Como se vê na fotogaleria acima, as construções são tipicamente comunistas e tal tem uma razão: a cidade foi encontrada pela Suécia em 1910 e vendida aos soviéticos em 1927.

Só a neve marca presença em Vorkuta, na Rússia. O carvão foi primeiramente extraído por prisioneiros, comandados pelo sistema Gulag, entre as décadas 1930 e 1960. Mais tarde, atraídos por salários altos, os mineiros trabalharam ali e, com o colapso da União Soviética, partiram desta que é hoje uma cidade congelada no tempo.

Um lugar melancólico e que guarda as cicatrizes do desastre nuclear de Chernobly: quando a cidade ucraniana Pripyat foi evacuada a 27 de abril de 1986 abrigava 50 mil pessoas.

Casas cinzentas invadidas por árvores é a imagem de ordem da vila de Kayakoy, na Turquia. É uma lembrança do amargo conflito entre a Grécia e a Turquia pelo controlo da região, durante a Primeira Guerra Mundial, e o mesmo criou condições impossíveis ao regressar da população às casas ancestrais. Para ironia do destino, hoje é designada pela UNESCO como “aldeia mundial da paz e da amizade”.

Em Houtouwan, vila situada na ilha de Shengshan (China), o verde predominante parece esconder a designação de cidade fantasma. Aquelas casas agora camufladas pela vegetação já abrigaram mais de 2 mil pessoas, que as abandonaram no início dos anos 90 por causa da escassez de comida e problemas com a educação.

E de todas as localidades, falta só uma viagem até Hampi, na Índia. Há templos e fortalezas abandonadas, mas em quase nada despedaçados. Então, se até as ruínas são imponentes, como era a vida nesta cidade? Próspera durante o século XIV e XV, contudo a capital do império Vijayanagara foi destruída pelos exércitos do sultanato no século XVI.