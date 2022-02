O navio-tanque “São Jorge, que encalhou na Graciosa, nos Açores, “já chegou ao porto da Praia da Vitória”, mas a operação de retirada de combustível do barco não deverá começar sexta-feira, disse à agência Lusa a Autoridade Marítima.

O capitão do porto e comandante-local da Polícia Marítima de Angra do Heroísmo e Praia da Vitória, José Azevedo, acrescentou que a operação de reboque está a ser concluída, “uma vez que o navio está na baía de manobra”, devendo deverá atracar pouco depois das 15h10 locais (16h10 em Lisboa).

José Azevedo reiterou que “os tanques de combustíveis do navio não foram afetados”, na sequência do acidente.

“O navio não tem propulsão e tem a casa das máquinas alagada”, referiu ainda, acrescentando que “hoje ainda não vai ser feita a operação” de retirada de combustível do “São Jorge”.

O armador irá apresentar um plano de trasfega do combustível que será depois autorizado pela Autoridade Marítima.

A Transinsular, armador do navio, já adiantou sexta-feira, em comunicado, que após a chegada do navio acidentado à Terceira, “irá proceder à descarga do combustível seguindo-se, em tempo útil, o reboque do navio São Jorge para o continente para ser reparado, em estaleiro”.

O armador informou também que o navio-tanque “Nordic Sira” vai substituir o “São Jorge” nas operações de abastecimento de combustíveis aos Açores enquanto o barco que encalhou na Graciosa estiver a ser reparado.

O acidente com o navio “São Jorge” ocorreu cerca das 00h34 locais de terça-feira (01h34 em Lisboa), poucos minutos após ter saído do porto da Praia da Graciosa e embater com o casco, levando à imobilização da embarcação que deveria ter atracado em São Roque do Pico.

O navio, que faz o abastecimento de combustíveis às ilhas do grupo central (Terceira, Graciosa, São Jorge, Pico e Faial) e Flores, sofreu um rombo no casco, que foi, entretanto, selado através de operações de soldadura subaquática.

Segundo a Transinsular, essa intervenção “estabilizou definitivamente o navio”, permitindo o reboque para o Porto da Praia da Vitória, “em total segurança”, uma operação que se iniciou, “na quinta-feira às 19h18 locais (20h18 em Lisboa).

O navio-tanque “Nordic Sira” está “perfeitamente adequado ao abastecimento e às especificidades dos portos dos Açores e chega a Ponta Delgada já na próxima semana”, lê-se no comunicado do armador português de transporte marítimo de cargas enviado esta manhã.

A Transinsular reitera que “não haverá falta destas matérias-primas durante a paragem do navio “São Jorge”, em consequência do incidente ao largo do Porto da Graciosa.