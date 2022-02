Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Continua a aumentar a pressão militar russa em torno da Ucrânia. Imagens de satélite da empresa norte-americana Maxar, recolhidas esta quinta-feira, revelam um aumento das tropas e equipamentos militares na Crimeia, que desde 2014, é território ocupado pela Rússia. Stephen Wood, diretor da Maxar, indica que o destacamento se concentra na base aérea desativada de Oktyabrskoye, a norte da capital da Crimeia, Simferopol.

De acordo com a CNN, a Maxar estima que mais de 550 tendas militares e centenas de veículos chegaram a este local, e avança que outros locais na Crimeia também assistiram a uma chegada de tropas e equipamento, incluindo Novoozernoye, onde há agora larga presença de artilharia e exercícios militares. Na cidade de Slavne, no norte da península separatista, foi também identificado, pela primeira vez, um contingente militar, incluindo com veículos blindados.

Estes novos contingentes na Crimeia foram observados no mesmo dia em que vários navios de guerra russos, incluindo navios anfíbios, chegaram a Sevastopol, o principal porto da Crimeia.

Na Bielorrússia, a Maxar observou aquilo a que chama “novos destacamentos de tropas, veículos militares e helicópteros” na base aérea de Zyabrovka, perto da cidade de Gomel, a cerca de 25 quilómetros da fronteira com a Ucrânia. É a primeira vez que helicópteros são vistos nesta zona. A empresa de tecnologia espacial diz que um hospital de campanha também parece estar a surgir no local.

Mantém-se a presença militar na cidade bielorrussa de Rechitsa, que fica a menos de 45 quilómetros da Ucrânia. Já havia ali registo de acampamentos, mas vídeos recentes sugerem um aumento da presença russa neste local.

A CNN fala ainda de vídeos nas redes sociais que mostram movimentos substanciais do exército russo, nos últimos dias, junto às cidades de Kursk, Rostov-on-Don e Bryansk, que ficam perto da fronteira leste da Ucrânia. São informações confirmadas pela Maxar: “Equipamento adicional continua a chegar à zona e preparativos estão a ser feitos para acolher mais tropas e equipamentos”.