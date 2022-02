Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A atual temporada tem sido de afirmação para Paulinho. Pelo menos, excluindo até um caráter mais desportivo, de afirmação no balneário, no grupo, na equipa e juntos dos adeptos. O avançado português, titular claro para Rúben Amorim, tornou-se no espaço de um ano uma das figuras dos leões, um porta-voz depois de resultados menos positivos e um dos líderes claros dentro de campo. Esta sexta-feira, frente ao FC Porto, não foi exceção.

Paulinho abriu o marcador com um cabeceamento certeiro ainda dentro dos primeiros 10 minutos, foi um dos melhores elementos do Sporting até ao intervalo e acabou substituído por Slimani depois de uma segunda parte muito ingrata na sequência da expulsão de Coates e da inferioridade numérica dos leões. Após o apito final — e após toda a confusão entre as duas equipas em pleno relvado –, foi o avançado quem surgiu a dar a cara pelo Sporting.

“A partir da expulsão o jogo muda completamente. Desde aí o nosso objetivo era segurar o 2-1 e numa bola parada chegar ao 3-1. O Sporting, quando não ganha, tem sempre um mau resultado. Nós sabemos que o FC Porto entra sempre forte em casa e entrámos psicologicamente preparados para isso. Foi assim que chegámos ao 2-0. Depois fizeram o 2-1, mas estávamos preparados”, explicou Paulinho, que no Dragão chegou ao 12.º golo da época e está a apenas um do registo de Pedro Gonçalves. Sobre os confrontos que culminaram nas expulsões de Pepe, João Palhinha, Marchesín e Bruno Tabata, deixou apenas um conselho: “Temos de ser melhores, todos”.

⌚️Apito final: FCP 2-2 SCP ⚠️Nos últimos 5 clássicos entre ????FC Porto e ????Sporting, os dragões não conseguiram vencer os leões:

????4 empates

????1 vitória para o Sporting (Taça da Liga) pic.twitter.com/2f3jkAPBnm — playmakerstats (@playmaker_PT) February 11, 2022

Apesar do empate, o Sporting somou o quinto Clássico consecutivo sem perder para o FC Porto. Os leões mantêm-se a seis pontos da liderança dos dragões, numa altura em que receberam a equipa de Sérgio Conceição e já visitaram o Dragão, e terão de vencer todos os jogos e esperar que o principal rival tropece para ainda chegarem à revalidação do título.