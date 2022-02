Portugal de volta ao laranja: casos, R(t), incidência e internamentos descem

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Nas últimas 24 horas, Portugal registou mais 24.271 casos de Covid-19. São praticamente metade das infeções registadas na última sexta-feira, dia em que foram contabilizadas 47.199. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado esta sexta-feira pela Direção-Geral da Saúde (DGS), a incidência desceu a pique, assim como o índice de transmissibilidade — R(t) — que se encontra nos 0,88, o valor mais baixo desde finais de setembro. Tendo em conta estes indicadores, Portugal voltou ao laranja da matriz de risco.

Foram também registadas mais 41 mortes resultantes da doença. Foi em Lisboa e Vale do Tejo que se reportou o maior número de óbitos diários: 14. Segue-se o Norte (13), o Centro (11), a Madeira (dois) e os Açores (um). As regiões do Alentejo e do Algarve não reportaram qualquer morte. Em termos etários, morreram 26 homens (um entre os 50 e os 59 anos, dois entre os 60 e os 69 anos, oito entre os 70 e os 79 anos e 15 com mais de 80 anos) e 15 mulheres (uma entre os 50 e os 59 anos, uma entre os 60 e os 69 anos, quatro entre os 70 e os 79 anos e 11 com mais de 80 anos).