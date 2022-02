Quis arranjar uma casa e um salário legal, mas o seu país não deixou; depois quis representar o seu país, mas não é reconhecido como cidadão nacional.

Com um título de campeão nacional no nível amador — o nível profissional está fora dos seus limites legais –, poderia ter representado a sua nação duas vezes nos Jogos Olímpicos, mas é um apátrida aos olhos do Estado.

Com o seu talento e a sua idade, muitos pugilistas são já milionários, mas Bilal Fawaz, residente no Reino Unido desde os 14 anos, vai estrear-se esta sexta-feira no boxe profissional, e vai receber cerca de 120 euros pelo combate, conta o The Times.

???? It's been an incredible journey for the inspirational @BilalFawaz_ ahead of his debut on Friday.

Learn about some of the battles he's had to endure ahead of finally being able to enter the paid ranks.

