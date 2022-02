Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Noite atípica no Largo do Caldas. Nos últimos meses, a sede nacional do CDS, em Lisboa, vinha servindo de palco aos muitos episódios da guerra fratricida que marcou a vida interna do partido. Desta vez, num Conselho Nacional que serviu de pré-despedida de Francisco Rodrigues dos Santos, a transição anunciada de poder fez-se num ambiente pacífico. A paz possível, pelo menos – e não sem um arranque de noite aos atropelos.

No exato momento em que Francisco Rodrigues dos Santos estava prestes a tomar a palavra para falar aos conselheiros nacionais, Nuno Melo chegou à sede do partido e começou a falar aos jornalistas para dizer que queria uma “oportunidade para resgatar o CDS para o lugar que merece”.

“Nós temos uma oportunidade, talvez única, de resgatar o CDS para o lugar que merece na nossa democracia e eu não tenciono perder um segundo a falar do passado, não tenciono gastar um minuto a fazer ajustes de contas. Sinto que tenho muita confiança no que o CDS pode fazer, no que serei capaz de conseguir na unidade que pretendo e na viabilidade deste partido”, disse Melo.

Ao mesmo tempo, no interior da sala onde decorria o Conselho Nacional, Rodrigues dos Santos desdobrava-se em apelos à paz interna e à união do partido. “Não nascemos ontem, nem morremos amanhã. Não farei ao meu sucessor o que me fizeram. Ou estamos todos dentro do mesmo barco ou não estamos. Não vou andar por aí”, fez questão de sublinhar o ainda líder do CDS.

Ainda assim, o tom do discurso de Rodrigues dos Santos – uma declaração que repetiria aos jornalistas ali presentes – foi tudo menos pacífico. O presidente demissionário queixou-se de ter sido vítima de ataques constantes, lamentou não lhe terem dado oportunidade de ser deputado, disse-se vítima de uma “intifada política”, falou dos “egos”, da “trincheira” parlamentar e de um CDS instrumentalizado como “salão de beleza”. “O fogo amigo matou”, sentenciou.

“O CDS só terá futuro se não repetir as vergonhas do passado. O CDS só sobreviverá caso recuse ser um partido de grupo, uma associação de egoístas que se comportam como se fossem donos do partido ou um salão de beleza para cuidar de egos. Da minha parte, quero garantir-vos que não farei ao meu sucessor o que me fizeram.”

Nuno Melo, que aos jornalistas já tinha dito que não perderia um segundo com “ajustes de contas”, aproveitou a intervenção no Conselho Nacional para apontar para a frente. “Temos duas possibilidades: ou nos flagelamos internamente; ou tentamos falar do futuro e virar a página para qualquer coisa de novo possa nascer. Acredito que nos podemos reerguer e voltar ao Parlamento. Farei tudo para que isso suceda. O CDS não morreu.”

A vontade, agora, é acelerar todos os calendários. Tal como tinha sido acordado entre a direção do partido e os apoiantes de Nuno Melo, o congresso que vai eleger o próximo líder do CDS vai mesmo acontecer a 2 e 3 de abril, num calendário aprovado por larga maioria (103 votos a favor e 2 abstenções).

Sem mais, a não ser uma falha de eletricidade que demorou não mais do que quatro minutos, Francisco Rodrigues dos Santos deixou o Conselho Nacional bem antes de a reunião do órgão máximo do partido ter terminado. Nuno Melo seguiu-lhe o exemplo. A transição de poder segue dentro de momentos.